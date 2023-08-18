今年「雙春兼閏月」好兆頭 竹市七夕結婚打卡送好禮

今年逢「雙春閏月」被視為婚嫁好年，新竹市政府不僅在3區戶政事務所翻新改造結婚拍照區，為迎接農曆七夕情人節，也歡迎民眾七夕當天到竹市任一戶政事務所與結婚背板拍照，並在Facebook或Instagram打卡就送精美購物袋，數量有限，送完為止。

竹市府民政處指出，今年恰逢雙立春，春天象徵開枝散葉，有適宜嫁娶意涵；閏月的閏有豐收滋潤之意，代表伴侶間有愛情滋潤，因此「雙春閏月」被視為婚嫁好年，市府祝福有情人終成眷屬，也邀請單身或已婚朋友到戶所拍照打卡，感受甜蜜氛圍。

市長高虹安上任後，今年重新替戶政事務所的結婚背板拍照區改造美感與地方特色兼具的婚攝場景，東區為「復古眷村辧桌風」、北區是「在地漁市風情」、香山區則打造成「天空樂園」，希望讓新人感受新竹市滿滿祝福，並完成最重要的人生大事。

民政處長嚴翊琦說，搭配結婚拍照背板全新改版，市府在今年七夕情人節推出「幸福袋著走」活動，無論有伴或單身，只要來新竹市戶政事務所拍照打卡並在Facebook或Instagram公開分享，即可獲得精美的環保購物袋1份，也一起響應環保愛地球。