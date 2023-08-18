復興區長游正英過世 張善政永遠懷念他不遺餘力的努力

桃園復興區長游正英6日因病過世，享壽67歲，遺留職務將由復興區公所秘書謝宇軒代理，直到新任區長補選產生。桃園市長張善政今上午前往復興參加告別式並表示，游對復興發展不遺餘力，更積極爭取建設，游是值得大家永遠懷念的好朋友、好區長。

游正英生長於復興，先後於奎輝、三民及僑愛國小任教，升格前於桃園縣政府教育局擔任組長，戮力從事教育工作，退休後基於對家鄉的熱愛投入公共服務，游正英當選區長後勤跑基層服務，並帶領公所團隊推動觀光、農業發展及健全各項基礎建設，深受地方肯定。

張善政今率市府團隊前往復興出席告別式，張說，游正英對復興發展不遺餘力，在他上任後游曾多次向他說明復興各種建設需求，積極爭取市府各項預算支持，並邀請他至復興區實際勘查亟需擴建的農路，及需要改善的設施，全力地推動區政促進復興發展。

張也向游的家屬表達慰問，希望家屬節哀順變以游為榮，並肯定游不僅是值得驕傲的家人，也是值得大家永遠懷念的好朋友、好區長。