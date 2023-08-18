桃園大湳遊藝思公民參與 埤塘公園旅遊、逛傳統市場入選

桃園市八德區公所為提高民眾對公共事務的關心，推動參與式預算的公民審議計畫和票選，結果「西坡埤塘大湳森林公園輕旅行」、「大湳市場歡樂嘉年華踩街活動」獲得最高票，今天上午還舉辦市場踩街嘉年華。

八德區公所表示，公民參與式預算由在地鄉親參與發想，提出不同的創意計畫，導覽培訓輕旅行、創意踩街走訪傳統市場、布袋戲藝遊大湳、草地音樂會、八塊厝親子走讀等與大湳旅遊、藝文6案，6月公民投票表決，吸引1萬3114人參與每人兩票，結果「西坡埤塘大湳森林公園輕旅行」(5474票)、「大湳市場歡樂嘉年華踩街活動」(5467票）脫穎而出。

「西坡埤塘大湳森林公園輕旅行」由大千里辦公處、大千福安文化關懷協會提出的，8月17、31日辦理在地導覽人員培訓，課程包含桃園八德、西坡埤塘、大湳森林公園之歷史人文、地景生態及解說技巧實務；9月16日及9月30日辦理2場輕旅行，由培訓的導覽人員帶民眾漫遊美麗蓊鬱的西坡埤塘及大湳森林公園，並參觀周遭豐富多元的文化場館。

「大湳市場歡樂嘉年華踩街活動」八德區音樂操健康會及大同里辦公處提出，今天舉辦二項主題活動：大湳市場歡樂踩街，以蔬果魚肉、多元族群風情為主題，透過創意俏皮的踩街活動，讓市場充滿歡樂氣氛，也吸引參加民眾實地走訪傳統市場，發覺逛市場的新鮮樂趣，感受有溫度的市場文化。其二為農產品手作花束DIY，由花藝職人帶領參加者利用市場常見蔬果發揮巧思製作成美麗的花束，讓參加者留下別樣的回憶。

八德區長蔡豊展表示，大湳地區有特色文化資產、廣袤的公園綠地、繁榮的市場、商場及多元族群文化，還有許多新設的公共設施場館。上個月開幕的大湳森林公園，被譽為都市綠洲，也是八德的新亮點，占地16公頃的園區內除了豐富的生態景觀場域，還有多元活動空間，適合民眾假日休閒、親子同遊。這次辦理參與式預算希望藉由居民自主提案，公民參與投票的「遊藝思方案」凝聚在地創意，深度發掘地方文化內涵，並透過團隊協力完成地方盛事，共同推廣家鄉好趣味。