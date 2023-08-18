竹北氣爆大樓結構鑑定出爐 報告評估結構安全無疑慮

竹北氣爆事件造成「帝王至尊」社區大樓居民對建物結構有疑慮，新竹瓦斯公司於6月29日委託新竹縣建築師公會作結構安全鑑定，8月10日報告終於出爐，評估未發現混凝土爆裂，僅有粉刷層剝落，梁柱也未有鋼筋外露，鑑定結構未受氣爆影響。

竹縣府工務處表示，根據建築物主體結構安全鑑定報告書的內容顯示，此次鑑定工作包含針對受災戶、公共梯間適當位置取樣混凝土試體，作混凝土抗壓強度試驗、氯離子含量試驗、中性化試驗，同時對地下層、受災戶作室內水平測量，以上試驗及測量結果均符合規範標準，無發現異樣。

新竹瓦斯公司指出，受瓦斯事件影響的社區大樓於1995年完工，規畫地上12層、地下2層共84戶，為鋼筋混凝土構造物，此次鑑定工作委託新竹縣建築師公會辦理，建築師陸續至大樓各戶實地會勘10次。

工務處指出，受災戶的柱、樑、樓板經檢視，並未發現有混凝土爆裂，僅發現粉刷層剝落，而梁柱也未發現有鋼筋外露情形，故研判結構未受氣爆火害影響。另外經鑑定人現場勘查大樓各住戶，其主要結構梁柱均無結構性裂縫，安全無慮，而室內隔間牆壁屬於非主要結構的構造，現有細裂紋等也不影響整體結構安全。

報告書也指出，社區大樓整體建築物參考原始建築、結構圖面及現場勘查結果，經建物耐震性能評估初步評估結果，其耐震能力安全尚無疑慮，經整體初步評估建築物的結構安全也尚無疑慮。