快訊

「精選乾酪綜合包」又驗出環氧乙烷！好市多：全額退費並提供補償金

不滿鄰居車停家門口！ 女主播氣到「折彎雨刷」北檢依毀損罪起訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹北氣爆大樓結構鑑定出爐 報告評估結構安全無疑慮

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣府工務處協調新竹瓦斯公司委託新竹縣建築師公會為大樓結構進行鑑定。圖／竹縣府提供
新竹縣府工務處協調新竹瓦斯公司委託新竹縣建築師公會為大樓結構進行鑑定。圖／竹縣府提供

竹北氣爆事件造成「帝王至尊」社區大樓居民對建物結構有疑慮，新竹瓦斯公司於6月29日委託新竹縣建築師公會作結構安全鑑定，8月10日報告終於出爐，評估未發現混凝土爆裂，僅有粉刷層剝落，梁柱也未有鋼筋外露，鑑定結構未受氣爆影響。

竹縣府工務處表示，根據建築物主體結構安全鑑定報告書的內容顯示，此次鑑定工作包含針對受災戶、公共梯間適當位置取樣混凝土試體，作混凝土抗壓強度試驗、氯離子含量試驗、中性化試驗，同時對地下層、受災戶作室內水平測量，以上試驗及測量結果均符合規範標準，無發現異樣。

新竹瓦斯公司指出，受瓦斯事件影響的社區大樓於1995年完工，規畫地上12層、地下2層共84戶，為鋼筋混凝土構造物，此次鑑定工作委託新竹縣建築師公會辦理，建築師陸續至大樓各戶實地會勘10次。

工務處指出，受災戶的柱、樑、樓板經檢視，並未發現有混凝土爆裂，僅發現粉刷層剝落，而梁柱也未發現有鋼筋外露情形，故研判結構未受氣爆火害影響。另外經鑑定人現場勘查大樓各住戶，其主要結構梁柱均無結構性裂縫，安全無慮，而室內隔間牆壁屬於非主要結構的構造，現有細裂紋等也不影響整體結構安全。

報告書也指出，社區大樓整體建築物參考原始建築、結構圖面及現場勘查結果，經建物耐震性能評估初步評估結果，其耐震能力安全尚無疑慮，經整體初步評估建築物的結構安全也尚無疑慮。

建築 新竹 氣爆

延伸閱讀

竹北仁義市場建物老舊 市公所展開首次結構補強工程

台大實驗室火警疑「油浴實驗」引氣爆 化學師指關鍵在這1物

喬友大樓拆除最後階段！初步規劃蓋25層大樓 商場、住宅融合

竹科X基地第一軟體大樓明年5月完工 已有15家廠商登記進駐

相關新聞

桃園大湳遊藝思公民參與 埤塘公園旅遊、逛傳統市場入選

桃園市八德區公所為提高民眾對公共事務的關心，推動參與式預算的公民審議計畫和票選，結果「西坡埤塘大湳森林公園輕旅行」、「大...

竹北氣爆大樓結構鑑定出爐 報告評估結構安全無疑慮

竹北氣爆事件造成「帝王至尊」社區大樓居民對建物結構有疑慮，新竹瓦斯公司於6月29日委託新竹縣建築師公會作結構安全鑑定，8...

毛毛的...臉書流傳24墓環島圖 網友嘲：找適合自己的地方？

剛邁入農曆鬼月，地方靈異傳奇也成為話題，近日臉書流傳一張24墓環島圖，位於苗栗縣通霄鎮第24公墓名列其中，當地民眾也紛紛...

限塑新政策！新竹市飲料店10月起禁用塑膠一次用飲料杯

新竹市政府配合行政院環保署限塑政策，市府今天指出，今年10月1日起，新竹市轄內640間連鎖飲料店及非連鎖飲料店，不得提供...

新竹縣首例本土登革熱 男童回南部外婆家返竹北發高燒確診

新竹縣衛生局通報，新竹縣出現首例本土登革熱個案，一名家住竹北市的男童出現發燒、肌肉痠痛等症狀，經就醫並以NS1快篩試劑檢...

竹北仁義市場建物老舊 市公所展開首次結構補強工程

竹北市仁義公有零售市場興建落成至今已39年，但多年以來欠缺結構修繕，使得市場內出現漏水，甚至水泥剝落、鋼筋外露等問題，為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦