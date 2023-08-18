新竹市府參訪台東 高虹安：要慢慢向台東學「慢經濟」
新竹市政府今參訪台東進行城市交流行程，由市長高虹安率團隊與台東縣府團隊座談。高虹安對於縣長饒慶鈴推動的「慢經濟」成果相當讚賞，她希望藉由學習台東經驗，讓3百年歷史古城的新竹市，也能打造屬於新竹自己的慢經濟和慢生活。
高虹安說，新竹市這個城市是走在高科技的前端，分秒必爭的往高科技前進，和「慢」形成強烈對比，但其實新竹市是一個有3百年歷史文化的古城，也是歷史建築密度最高的城市，市府可以思考學習台東經驗，好好規畫文創及在地創新。
今天上午高虹安率市府一級主管到台東，與饒慶鈴率領的縣府團隊進行座談交流，座談之前高虹安在台東副縣長王志輝陪同下，分別前往參訪鹿野高台熱氣球活動及台東縣設計中心。也是首次正式會面的高、饒兩人，雙方特別致贈在地伴手禮。
座談中，高虹安對於饒推動的慢經濟成果相當讚賞，她說2019年她自行來台東旅行，和現在到台東的印象改變很大，尤其在城市的商品及生活上，甚至是品牌辨識度，都讓台東大幅升級為一個觀光品牌城市，這讓她學到很多，能作為她未來推動市政的參考。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言