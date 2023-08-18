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新竹市府參訪台東 高虹安：要慢慢向台東學「慢經濟」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
新竹市長高虹安（中）希望藉由學習台東「慢經濟」經驗，讓3百年歷史古城的新竹市，也能打造屬於新竹自己的慢經濟和慢生活。記者尤聰光／攝影
新竹市長高虹安（中）希望藉由學習台東「慢經濟」經驗，讓3百年歷史古城的新竹市，也能打造屬於新竹自己的慢經濟和慢生活。記者尤聰光／攝影

新竹市政府今參訪台東進行城市交流行程，由市長高虹安率團隊與台東縣府團隊座談。高虹安對於縣長饒慶鈴推動的「慢經濟」成果相當讚賞，她希望藉由學習台東經驗，讓3百年歷史古城的新竹市，也能打造屬於新竹自己的慢經濟和慢生活。

高虹安說，新竹市這個城市是走在高科技的前端，分秒必爭的往高科技前進，和「慢」形成強烈對比，但其實新竹市是一個有3百年歷史文化的古城，也是歷史建築密度最高的城市，市府可以思考學習台東經驗，好好規畫文創及在地創新。

今天上午高虹安率市府一級主管到台東，與饒慶鈴率領的縣府團隊進行座談交流，座談之前高虹安在台東副縣長王志輝陪同下，分別前往參訪鹿野高台熱氣球活動及台東縣設計中心。也是首次正式會面的高、饒兩人，雙方特別致贈在地伴手禮。

座談中，高虹安對於饒推動的慢經濟成果相當讚賞，她說2019年她自行來台東旅行，和現在到台東的印象改變很大，尤其在城市的商品及生活上，甚至是品牌辨識度，都讓台東大幅升級為一個觀光品牌城市，這讓她學到很多，能作為她未來推動市政的參考。

新竹市政府今參訪台東進行城市交流行程，由市長高虹安（右）率市府團隊與台東縣長饒慶鈴（左）所率的縣府團隊進行座談交流。記者尤聰光／攝影
新竹市政府今參訪台東進行城市交流行程，由市長高虹安（右）率市府團隊與台東縣長饒慶鈴（左）所率的縣府團隊進行座談交流。記者尤聰光／攝影
首次正式會面的新竹市長高虹安（右）與台東縣長饒慶鈴（左），雙方特別致贈在地伴手禮，饒送台東農特產釋迦，希望高能多多推廣行銷，幫助台東農民。記者尤聰光／攝影
首次正式會面的新竹市長高虹安（右）與台東縣長饒慶鈴（左），雙方特別致贈在地伴手禮，饒送台東農特產釋迦，希望高能多多推廣行銷，幫助台東農民。記者尤聰光／攝影

台東 高虹安 新竹

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