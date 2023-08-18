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毛毛的...臉書流傳24墓環島圖 網友嘲：找適合自己的地方？

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
近日臉書流傳一張24墓環島圖，位於苗栗縣通霄鎮第24公墓名列其中，當地民眾也紛紛好奇有何傳奇故事。圖／翻攝臉書通霄人（讚）出來
近日臉書流傳一張24墓環島圖，位於苗栗縣通霄鎮第24公墓名列其中，當地民眾也紛紛好奇有何傳奇故事。圖／翻攝臉書通霄人（讚）出來

剛邁入農曆鬼月，地方靈異傳奇也成為話題，近日臉書流傳一張24墓環島圖，位於苗栗縣通霄鎮第24公墓名列其中，當地民眾也紛紛好奇發文「比較想知道是在哪裡？有什麼歷史事件？或者典故？傳奇故事？值得去發掘、觀察！」

據了解，2018年7月初，苗栗一名22歲駱姓男子，因不滿16歲前女友另結新歡，在新竹找3名友人設局將27歲何姓情敵押到郊區虐死後，再棄屍通霄第24公墓。

當地陳姓民眾說，這起殺人棄屍社會事件曾引發地方關注，之外也沒聽說該公墓有其他靈異傳說；他比較好奇的是原PO圖列的24墓環島圖，是如何選定地點的，而且環島主題是要普度好兄弟或尋找傳奇，還是在找適合自己的地方。

通霄鎮公所殯葬管理所表示，通霄鎮第24公墓位在白沙屯與新埔交界，就在西濱公路「落日大道」觀景台北側，高度較景觀台高一點，觀海視野更開闊，但平日除了清明節掃墓，少有人煙，往年公所中元普渡也都在鎮立納骨塔舉辦，並未在其他公墓特別辦理普度事宜。

環島 鬼月

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