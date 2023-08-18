加強土石流防災 新竹縣6村里演練強化應變

近年因極端氣候，恐致天災規模、頻率攀升，新竹縣府為提升地方防災效能，今年7月至8月間在五峰鄉、關西鎮、芎林鄉與尖石鄉辦理6場自主防災社區實作演練，昨天於芎林鄉華龍村舉辦第4場，針對土石流潛勢村里加強應變與防災、救災能力，健全新竹縣災害防救體系。

新竹縣府農業處指出，由於極端氣候影響，天災發生規模與頻率恐怕增加，為了落實三級防災機制、確認任務分工，縣府持續輔導自主防災社區，精進土石流災害防救職能，以增強居民自主防災能力，並統合救災資源及民眾力量。

新竹縣山坡地面積占全縣總面積87%，轄內有77條土石流潛勢溪流，為健全新竹縣災害防救體系並發揮土石流潛勢區域的社區防災應變功能，縣府每年度都向農業部爭取經費辦理「自主防災訓練管理執行計畫」。

農業處表示，今年度已獲農業部核定辦理6場自主防災社區實作演練，在7月至8月間舉辦。目前已在五峰鄉花園村、桃山村以及關西鎮東平里舉辦，昨日則在芎林鄉華龍村舉行，接下來2場將在下周移師至尖石鄉嘉樂村、錦屏村舉辦。

自主防災社區實作演練內容除了農業處之外，縣府消防局、警察局與衛生局也共同參與，研擬防災計畫，盤點可運用的資源，使防災措施規畫可以全盤整合、推動，提升整體防災、救災能力。

實作演練內容包含舉行籌備會議，結合村里自主防災組織成員、土石流保全住戶及一般民眾參與「兵棋推演」外，也協助社區依據防災需求，申請農業部核撥每社區15萬元的「自主防災裝備及設備強化執行計畫」，購置例如移動型發電機、抽水機、飲水機、擴音設備、冷凍櫃及除草設備等防災裝備。