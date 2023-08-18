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颳「山道猴」旋風…台七乙1周4車禍 警強力取締飆車

聯合報／ 記者曾增勳╱桃園報導
網路「山道猴子的一生」影片爆紅，跑山猴在台七乙線，警方近日加強取締攔查改裝、噪音車輛。圖／警方提供
網路「山道猴子的一生」影片爆紅，跑山猴在台七乙線，警方近日加強取締攔查改裝、噪音車輛。圖／警方提供

網路YouTube影片「山道猴子的一生」暴紅，劇中主角愛去台七乙線騎改裝機車飆速。桃園市大溪警方昨表示，台七乙平均1周就有4起車禍，最常發生地點為8、9公里至11公里的彎道處，今年靜桃專案以來，重點攔查取締超速和噪音車就有936件，提醒民眾勿隨意改車、在山路彎道危險駕駛，警方會加強取締 。

一名 Youtuber 將山道猴的人生故事搬上網路創作，描述一名月薪3萬7千元的超商店員，為博得車圈認同，貸款買重機，又為在女友面前裝闊，導致負債累累，最後因過彎壓車命喪山路，一個多月累計觀看次數突破200萬，颳起一股「山道猴」旋風。

故事中跑山猴熱點在台七乙線，起於新北三峽、經桃園大溪、終點在桃園復興，全長約14公里，其中8到10公里山路轉彎蜿蜒，是北部許多改裝重機車手喜歡攜美跑山路聖地，也衍生改裝噪音車及飆車事故，台七乙更是大溪分局列為重點攔查路段。

大溪警方表示，今年啟動「靜桃專案」以來，在台七乙大溪、復興路段已經攔查通報共936件。另外，今年1至7月，台七乙及台七線取締超速飆車達4636件，較去年同期4631件增加，儘管警方強力臨檢取締，今年車禍死亡1件與去年同期相同，但因疫後，機車A2（受傷）73件，較去年60件增加，台七乙路段車禍事故約1周4起，最常發生車禍地點為8、9公里至11公里的彎道處。

大溪警方表示，近日聯手三峽警方取締噪音、超速飆車車輛，請車主不要以身試法。

車禍 桃園 噪音 山道猴子的一生 重機

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