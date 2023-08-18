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世客博封路民怨不便 今起放寬管制

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
世界客家博覽會副場館之一的乙未保台公園周邊道路禁止停車，民眾認為參觀人潮並沒有那麼多，市府應增加開放通行時間。記者翁唯真／攝影
世界客家博覽會副場館之一的乙未保台公園周邊道路禁止停車，民眾認為參觀人潮並沒有那麼多，市府應增加開放通行時間。記者翁唯真／攝影

桃園市登場的世界客家博覽會一路展到10月15日，市府為求交通順暢，規畫青埔的主展區周邊道路全日封閉管制、副場館乙未保台公園周邊道路也禁停，造成民眾困擾，抱怨參觀人潮不是特別多，應增加開放通行時間。交通局回應，今天將調整部分路段管制措施。

世客博2大主展館台灣館及世界館周邊的環溪一街、文康路於活動期間全時段封閉，文康二路、永園路、環西二街，平假日上午9時至晚間10時也禁停及封閉。不僅如此，接駁車通行路線包含洽溪路、青埔路一段及青昇路沿線也禁止停車，到了假日還會有擴大交通管制

議員王珮毓批評，副場館乙未保台紀念公園周邊多處路段禁止停車，但附近學校即將開學，在上下課上下班時段都封閉，是否不太合理。也有民眾抱怨，平日參觀世客博人流不多，不應該連路邊停車格都不給用，只要假日管制就好，否則是徒增居民與上班族困擾。

交通局回應，原規畫管制洽溪路北側沿線車格，現僅保留各區內接駁站延伸20公尺路側空間或車格管制，其他車格開放民眾停放，大成路多處車格也取消管制。

至於乙未保台紀念公園周邊，今天起取消環南路（育達路至平興國中出入口）沿線車格管制，開放民眾停車，環南路（平興國中至復旦路）除130至136車格全日管制外，其他車格採彈性管制等。

交通管制 桃園 議員

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