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5年燒66次 新豐掩埋場管理有疑慮？

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新豐掩埋場5年多燒66次，新竹縣環保局認為是樹枝葉區可能因雨後發酵產生高溫燃燒。圖／新竹縣消防局提供
新豐掩埋場5年多燒66次，新竹縣環保局認為是樹枝葉區可能因雨後發酵產生高溫燃燒。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣內最大的新豐掩埋場2018年迄今已發生66起火警，今年7月中又自燃，惡臭濃煙飄到竹北、新豐、湖口，民怨連連。縣府環保局昨赴議會專案報告，多名議員質疑掩埋場管理，也關切竹縣垃圾去化問題嚴重，質疑是「環保局一把火燒了？」代理局長蕭宏杰澄清不可能縱火，正研擬從溫度、空氣及沼氣三方面防制火警。

新竹縣垃圾焚化爐仍在興建，預計2025年才會商轉。縣內垃圾長年外運其他縣市代燒，或堆置在新豐和竹東2大垃圾掩埋場，其中新豐是竹縣最大掩埋場，堆置垃圾達到17萬5883公噸。

蕭宏杰說，新豐垃圾掩埋場自燃期間多在夏季高溫時期，垃圾堆置區因有廚餘、堆肥產生沼氣，加上此處堆置多為易燃物，才導致火勢一發不可收拾。近年已爭取環保署補助約2500萬元，陸續執行超高掩埋作業、布設沼氣管、再生粒料防火道分區及AI監控系統等，降低火災風險。

至於竹東垃圾掩埋場，因山區常下雨，加上堆置量較少，僅6762公噸，不曾發生自燃事件。

議員蔡蕥鍹、何智達、鄭美琴等人昨質詢時質疑，掩埋場是否有落葉樹枝與垃圾混置等缺失？也懷疑是否有人為縱火嫌疑？議員范振龍建議，環保局應委託鄉鎮替樹葉做堆肥，不要放掩埋場發酵，恐致火警。

蕭宏杰回應，已分區堆置落葉和巨大家具，並在掩埋場設消防系統，可自動降溫滅火。因部分木材有漆料不適合做堆肥，已和廠商談好，將作鍋爐輔助燃料使用。

蕭宏杰也澄清，掩埋場周遭車輛進出都有監控，不可能縱火；至於議員歐陽霆追問垃圾如何去化，蕭坦言，無法具體提出時間表，但會盡速完成去化，也在尋覓多元去化管道。

住在新豐掩埋場附近的竹北市尚義里里長曾福表示，新豐掩埋場長期堆置垃圾，蒼蠅蚊蟲特別多，每次火災蒼蠅都飛來家裡「逃命」，1天可黏滿3至5張黏蠅紙，居民苦不堪言。

李姓居民也無奈，新豐掩埋場火警已「見怪不怪」，平常垃圾掩埋場臭味更難聞，盼焚化爐趕緊蓋好，解決垃圾堆置問題。

議員

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