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苗縣全國陶藝賽得獎名單揭曉 黄吉正獲「雙料冠軍」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
柴燒類組首獎作品「硬頸」。圖／苗栗縣政府提供
柴燒類組首獎作品「硬頸」。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣文化觀光局辦的2023苗栗陶藝術節陶藝競賽，評審結果今天揭曉，當代陶瓷類組、柴燒類組首獎都由黄吉正獲得，每類組首獎20萬元，他一人可抱走40萬元大獎，成為雙料冠軍。

苗栗縣文觀局指出，為促進台灣陶藝文化交流、傳承苗栗陶藝發展，縣府已舉辦全國性陶藝競賽多年，分為當代陶瓷類組、柴燒類組，盼透過陶藝創作者廣泛參與切磋，促本土陶藝產業升級、發揚。今年陶藝競賽經初審、複審評選，審查委員來自北、中、南的國內知名陶藝家、藝術家、藝術學系老師；委員從初審入圍的35件作品中評選出得獎名單。

當代陶瓷類組陶藝首獎由黄吉正的「水無垠」獲得、二獎為柯品伃的「安全地帶」、三獎為王裔婷的「被遺棄的重生化石」，另外優選獎創作者為張雅意、余成忠、李國維、邱永豐、王品懿共5位，佳作獎有曾祥軒、林松本、程逸仁、陳翠凰、陳冠勳、羅志峰、陳瑞諭、米湘菱、方怡媗9位獲獎。

柴燒類組首獎黃吉正的「硬頸」、二獎為李慧文的「融合」、三獎為張國森的「棒棒腿」，優選獎有侯小圓、林津華、郭文忠、楊博戎、蘇容愉5位，佳作獎有吳朝欽、趙佑平、王禮高、李崑明、何應朋、劉孟函、鄧淑慧、張宣茵、趙宥筑、程警濠10位獲獎。

兩類組首獎可獲頒獎盃獎狀及20萬元獎金、二獎獲頒獎盃獎狀及15萬元獎金、三獎可獲頒獎盃獎狀及5萬元獎金；另外優選獎可獲頒獎盃獎狀、佳作獎獲頒獎狀，將在今年苗栗陶藝術節開幕式公開頒獎。

當代陶瓷類組首獎作品「水無垠」。圖／苗栗縣政府提供
當代陶瓷類組首獎作品「水無垠」。圖／苗栗縣政府提供

陶藝 苗栗縣 藝術節

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