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新豐掩埋場堆置17.5萬公噸垃圾 里長曝1天黏滿3張蒼蠅

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣新豐掩埋場從2018年至今已發生66起火警，堆置垃圾高達17萬5883公噸，縣府強調焚化爐營運後，可完成垃圾去化。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣新豐掩埋場從2018年至今已發生66起火警，堆置垃圾高達17萬5883公噸，縣府強調焚化爐營運後，可完成垃圾去化。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣新豐掩埋場從2018年至今已發生66起火警，堆置垃圾多達17萬5883公噸，且新竹市焚化爐將進行整改，10月到明年3月垃圾都無法進場，垃圾堆置問題恐愈來愈嚴重。住在掩埋場附近、竹北市尚義里里長曾福表示，新豐掩埋場長期堆置垃圾，蒼蠅蚊蟲特別多，每次火災蒼蠅都飛來家裡「逃命」，居民苦不堪言。

曾福表示，垃圾問題居民相當無奈，別說是大火造成的惡臭，平時蚊蟲、蒼蠅特別多，一天可黏滿3至5張黏蠅紙，先前居民也都向環保局抗議，最後爭取到殺蟲劑、黏蠅紙、口罩等物資，不過居民最希望的，還是能夠有乾淨好空氣。

住在距離新豐掩埋場北邊2.5公里的李姓居民則說，新豐掩埋場燒起來他們已習慣、見怪不怪，平常垃圾掩埋場垃圾臭味更難聞，反而燒起來的味道還好，但還是擔心空氣中有戴奧辛或懸浮微粒，他也期盼焚化爐趕緊興建完畢，就可以解決垃圾堆置的問題。

新竹縣環保局表示，關於垃圾去化，無法具體給出3年、5年時間，但已盡速尋多元去化管道。環保局也加強資源回收及垃圾減量宣導，並執行跟車破袋檢查作業，以及垃圾減量措施，包括今年10月起禁用一次性塑膠飲料杯、推動辦桌、公有市場及夜市垃圾減量，約每年可減少使用2萬2000個塑膠產品。

至於新竹縣焚化廠（新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案）工程進度，新竹縣環保局表示，全案預計2024年8月底整體機械竣工，10月起開始進行試運轉、進行投料試車，2025年3月開始試營運，2025年6月16日正式啟動商轉，承包商將依合約優先處理新竹縣垃圾外，每日至少協助去化30噸暫置垃圾。

里長曾福表示，掩埋場長期堆置垃圾，蚊蟲、蒼蠅特別多，一天可黏滿3至5張黏蠅紙。圖／讀者提供
里長曾福表示，掩埋場長期堆置垃圾，蚊蟲、蒼蠅特別多，一天可黏滿3至5張黏蠅紙。圖／讀者提供
新竹縣新豐掩埋場今年7月16日晚間6時起火燃燒，燃燒區域遍布掩埋場二期垃圾堆置區及舊垃圾打包區，面積約4537.5坪。圖／聯合報系資料照
新竹縣新豐掩埋場今年7月16日晚間6時起火燃燒，燃燒區域遍布掩埋場二期垃圾堆置區及舊垃圾打包區，面積約4537.5坪。圖／聯合報系資料照

新竹 焚化爐 資源回收 火災 戴奧辛 口罩

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