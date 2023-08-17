新豐掩埋場5年燒66次！樹枝葉區成危險區 環保局要防

新竹縣新豐掩埋場今年7月16日晚間6時起火燃燒，惡臭濃煙一度飄到竹北、新豐、湖口。新竹縣議員蔡蕥鍹今在議會質詢時表示，2018年迄今，新豐垃圾掩埋場共發生66起火警，單去年沼氣自燃事件就發生19起，有無因應措施？環保局代理局長蕭宏杰回應，樹枝葉區可能因雨後發酵高溫燃燒，將研擬從溫度、空氣及沼氣三方面防制。

蕭宏杰報告時指出，歷年易發生垃圾自燃為夏季高溫時期，其中樹枝葉區，可能因雨後發酵產生高溫而燃燒。為降低新豐掩埋場火災風險，環保局研擬從溫度、空氣及沼氣三方面防制，2020年起，環保局也順利爭取環保署補助經費約2500萬元，執行超高掩埋作業、場區整理整頓、佈設沼氣管、排水設施、再生粒料防火道分區及AI監控系統等。

蔡蕥鍹指出，新豐垃圾掩埋場從2018年開始已發生66起火警，7月14日也曾發生過自燃，7月17日更是擴大燃燒、勞民傷財，甚至造成空氣汙染，竹北市及附近鄉鎮，都能聞到濃濃塑膠味。

蔡蕥鍹也質疑，掩埋場有無未依規隔離暫置，或落葉樹枝與垃圾混置等缺失？自燃事件後，掩埋場整體結構有無變動，有無坍塌流入海岸線疑慮？最後針對長期支援的消防、義消弟兄等工作人員，環保局有無記功嘉獎、實質慰勞行為？

蕭宏杰表示，針對落葉區和巨大家具已分區堆置，也感謝消防局這幾年協助救災，掩埋場已設置消防系統，可自動降溫滅火。記功嘉獎部分，環保局也會發文請消防局針對救災同仁記功嘉獎。

至於垃圾滲出水，蕭宏杰說，這幾年垃圾大量堆置，掩埋場擋土牆結構也發現有問題，這部分也已進行工程將擋土牆加固，針對滲出水，也收集到旁邊水廠處理後排放，周邊也有設置壓力監測器。

議員何智達質疑，去年新豐掩埋場已自燃19次，為何現在才找專家處理？打包區花那麼多錢把垃圾打包，結果全部燒毀？

蕭宏杰回應，近幾年掩埋場因有廢樹枝和巨大家具如彈簧床等堆置，因此特別將這兩類垃圾收集出來分區、再製，其中樹枝可當燃料另外堆置，彈簧床部分統一在此拆除回收，以前做法是金屬回收使用，表布送到焚化廠處理，但因處置收費價格高昂，目前想辦法再利用。

議員鄭美琴也質疑，這次自燃事件，是否因環保局沒辦法處理垃圾，所以一把火燒了？蕭宏杰澄清，掩埋場周遭車輛進出都有監控，縱火是不可能的事。議員范振龍質疑，樹枝堆置是否可以委託其他鄉鎮用絞碎機做成堆肥，不要放在掩埋場發酵，甚至燒起來。

蕭宏杰說，樹枝堆置部分，因部分木材是巨大廢棄物、木製家具破碎後所暫時堆置，因有漆料不適合做成堆肥，目前已和廠商談好，將採循環經濟作為鍋爐輔助燃料使用。

議員歐陽霆也追問垃圾如何去化，幾年能清完？蕭宏杰說，無法具體給出3年、5年時間，但會盡速完成去化。新竹市焚化爐因效能變低，歲修後將會提高效能，現在也找多元去化管道。

蕭宏杰會後也補充說明，雖然樹枝葉區可能因雨後發酵產生高溫而燃燒，但發生火警的區域，多為垃圾堆置區，因有廚餘、堆肥產生沼氣，加上因此處堆置大多都是易燃物，才會導致火勢一發不可收拾。