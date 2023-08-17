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雨轟全台傳災情！11縣市大雨特報 警戒區域出爐

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新豐掩埋場自燃事件頻傳 竹縣環保局從三方面防制

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣新豐掩埋場今年7月16日晚間6時起火燃燒，燃燒區域遍布掩埋場二期垃圾堆置區及舊垃圾打包區，面積約4537.5坪。圖／聯合報系資料照
新竹縣新豐掩埋場今年7月16日晚間6時起火燃燒，燃燒區域遍布掩埋場二期垃圾堆置區及舊垃圾打包區，面積約4537.5坪。圖／聯合報系資料照

新竹縣新豐掩埋場今年7月16日晚間6時起火燃燒，燃燒區域遍布掩埋場二期垃圾堆置區及舊垃圾打包區，面積約4537.5坪。新竹縣長楊文科先前在縣府主管會報指示環保局「徹底檢討」，研擬如何用現代科技預防災害，環保局今在議會報告時表示，將研擬從溫度、空氣及沼氣三方面防制。

環保局代理局長蕭宏杰報告時指出，近年新竹市及苗栗縣代燒新竹縣垃圾量明顯下降，去年度兩縣市僅協處4萬8912公噸，今年1月至7月底為2萬3709公噸，導致部分垃圾須暫置新竹縣內掩埋場。

蕭宏杰指出，歷年易發生垃圾自燃期間為夏季高溫時期，其中樹枝葉區，可能因雨後發酵產生高溫而燃燒。為降低新豐掩埋場火災風險，環保局研擬從溫度、空氣及沼氣三方面防制。

具體作法包括使用「地工織布」覆蓋垃圾表層，再使用粒料覆蓋，避免太陽直射達到阻絕效果。再增設緊急消防用水塔、評估海水做為緊急消防水源。2020年起，環保局也順利爭取環保署補助經費約2500萬元，執行超高掩埋作業、場區整理整頓、布設沼氣管、排水設施、再生粒料防火道分區及AI監控系統等。

在消防方面，將於掩埋場西側設置水砲6組，並租用林務局土地放置儲水桶，8個儲水桶已購入置於場內，可儲水40噸，消防水砲與管線已佈設完成，平時灑水降溫，並可支援滅火。

此外，環保局也加強資源回收及垃圾減量宣導，並執行跟車破袋檢查作業，以及垃圾減量措施，包括今年10月起禁用一次性塑膠飲料杯、推動辦桌、公有市場及夜市垃圾減量作業，約每年可減少使用2萬2000個塑膠產品。

新竹縣新豐掩埋場自燃事件頻傳，環保局今天在議會報告表示，將研擬從溫度、空氣及沼氣三方面防制。記者黃羿馨／攝影
新竹縣新豐掩埋場自燃事件頻傳，環保局今天在議會報告表示，將研擬從溫度、空氣及沼氣三方面防制。記者黃羿馨／攝影

新竹 高溫 楊文科 資源回收 火災

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