老舊設施年久失修 桃園中壢區公所爭取預算重新整建

桃園中壢龍岡橋新街溪旁的步道及籃球場已年久失修，地方一直期盼能重新整建，中壢區公所跟市府爭取300多萬元經費整建，並向財政部國有財產署簽定無償代管做為綠美化使用，目前工程正上網發包中，若順利本月底發包完成，9月初可開工，預計今年11月底完工。

龍岡橋新街溪旁的步道及籃球場在東興里上，是周邊居民傍晚及假日休憩、運動場所，今舉行地方說明會，中壢區長李日強表示，本次改善工程位於龍岡橋新街溪順水左岸旁步道，原為未登錄用地，不過多年前已設有簡易籃球場、通行步道、體健及簡易休憩設施供市民使用。

李日強說，歷經多年後地坪斑駁不平整及設施已老舊不敷使用，經過地方民意爭取改善，由財政部國有財產署先行土地地號編定完成後，公所向財政部國有財產署簽定無償代管做為綠美化使用，方能做工程整體步道及設施改善。

公所公園課指出，工程改善步道長度為143公尺，主要規畫設計為整體步道地坪、既有籃球場地坪及球場圍網更新，增加整體步道及球場環境舒適度及安全性，並於適當空間設置體健設施供市民使用。