先儲水！桃園區這4里下周施工停水 影響7589戶

為提升桃園區供水穩定及降低漏水，台灣自來水公司第二區管理處辦理「桃園區中山路送水管汰換管線工程」，預計22日至24日每日0點至上午11點，和26、28日每日0點至下午4點施工停水。停水戶數約7589戶，桃園市經發局提醒民眾於停水前6小時完成儲水，避免集中在開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

經發局表示，這次停水區域包括桃園區中信里、龍岡里、中泰里、中聖里共約7589戶，停水期間請民眾關閉抽水機電源，避免馬達空轉過久產生高溫致損壞或造成火災。

經發局表示，恢復供水後，如仍無水時，可通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢，相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。