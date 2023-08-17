世客博沒什麼人封路民眾直呼「超不便」 將放寬管制

2023世界客家博覽會已於本月8日試營運並盛大開幕，一路展到10月15日，不過位在青埔的主展區周邊道路全日封閉管制，區內接駁車行駛路線也幾乎全天無法臨時停車。副場館乙未保台公園周邊道路也禁停，造成民眾困擾，認為參觀人潮並未那麼多，應增加開放通行時間。交通局回應，目前已針對部分路段做調整，預計18日調整完成。

世客博於活動前準備就就展開周邊交維，其中台灣館及世界館周邊的環溪一街、文康路於活動期間全時段封閉，文康二路、永園路、環西二街，平假日上午9時至晚間10時也禁停及封閉。

因應周邊接駁車，平假日上午9時至晚間10時洽溪路、青埔路一段及青昇路沿線禁止停車，每周末及例假日上午9時至晚間10時洽溪路南側及北側沿線外側車道僅供接駁車行駛，洽溪路北側及青昇路管制慢車道、路肩及停車格，僅供接駁車行駛。

而乙未保台紀念公園平假日上午8時至晚上7時育達路二段、文化街、台1線等沿線禁停，9月16日起，凡遇假日或國定假日，育達路二段（廣達街至文化街）全段封閉。市議員王珮毓也批，周邊學校即將開學，再上下課班時段都封閉，是否不太合理。

民眾也抱怨，世客博還沒開始前，就大張旗鼓封一堆路的停車格要用來接駁，後來開始後，根本沒啥人排隊搭接駁車，平日可以不要封路邊停車格嗎？製造周圍居民跟工作者麻煩。重點平日真的沒人流，那是否假日管制就好，平日停車格那些就應該供正常停放。

交通局回應，自14日起主展區洽溪路全段取消接駁車專用道管制，因應接駁車專用道疏導，原規畫管制洽溪路北側沿線車格，現僅保留各區內接駁站延伸20公尺路側空間或車格管制，其他車格開放民眾停放。

大成路二段（大豐四街至大智路）西側車格取消管制。大成路二段（大豐三街至大豐四街）東側車格、大成路二段（大仁路至大豐三街）西側車格取消周一至周四車格管制，大成路二段（高鐵北路至大華一街）假日時段性開放東側紅線停車，現有出入口範圍除外。

交通局說，乙未保台紀念公園自18日起，環南路（育達路至復旦路）原考量接駁疏導需求路邊車格管制家長接送區車格除外。現取消環南路（育達路至平興國中出入口）沿線車格管制，開放民眾停車使用。