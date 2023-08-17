快訊

雨彈狂炸！10縣市大雨特報 新北2區淹水警戒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世客博沒什麼人封路民眾直呼「超不便」 將放寬管制

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2023世界客家博覽會副場館之一的乙未保台公園周邊道路也禁停，造成民眾困擾，認為參觀人潮並未那麼多，應增加開放通行時間。記者翁唯真／攝影
2023世界客家博覽會副場館之一的乙未保台公園周邊道路也禁停，造成民眾困擾，認為參觀人潮並未那麼多，應增加開放通行時間。記者翁唯真／攝影

2023世界客家博覽會已於本月8日試營運並盛大開幕，一路展到10月15日，不過位在青埔的主展區周邊道路全日封閉管制，區內接駁車行駛路線也幾乎全天無法臨時停車。副場館乙未保台公園周邊道路也禁停，造成民眾困擾，認為參觀人潮並未那麼多，應增加開放通行時間。交通局回應，目前已針對部分路段做調整，預計18日調整完成。

世客博於活動前準備就就展開周邊交維，其中台灣館及世界館周邊的環溪一街、文康路於活動期間全時段封閉，文康二路、永園路、環西二街，平假日上午9時至晚間10時也禁停及封閉。

因應周邊接駁車，平假日上午9時至晚間10時洽溪路、青埔路一段及青昇路沿線禁止停車，每周末及例假日上午9時至晚間10時洽溪路南側及北側沿線外側車道僅供接駁車行駛，洽溪路北側及青昇路管制慢車道、路肩及停車格，僅供接駁車行駛。

而乙未保台紀念公園平假日上午8時至晚上7時育達路二段、文化街、台1線等沿線禁停，9月16日起，凡遇假日或國定假日，育達路二段（廣達街至文化街）全段封閉。市議員王珮毓也批，周邊學校即將開學，再上下課班時段都封閉，是否不太合理。

民眾也抱怨，世客博還沒開始前，就大張旗鼓封一堆路的停車格要用來接駁，後來開始後，根本沒啥人排隊搭接駁車，平日可以不要封路邊停車格嗎？製造周圍居民跟工作者麻煩。重點平日真的沒人流，那是否假日管制就好，平日停車格那些就應該供正常停放。

交通局回應，自14日起主展區洽溪路全段取消接駁車專用道管制，因應接駁車專用道疏導，原規畫管制洽溪路北側沿線車格，現僅保留各區內接駁站延伸20公尺路側空間或車格管制，其他車格開放民眾停放。

大成路二段（大豐四街至大智路）西側車格取消管制。大成路二段（大豐三街至大豐四街）東側車格、大成路二段（大仁路至大豐三街）西側車格取消周一至周四車格管制，大成路二段（高鐵北路至大華一街）假日時段性開放東側紅線停車，現有出入口範圍除外。

交通局說，乙未保台紀念公園自18日起，環南路（育達路至復旦路）原考量接駁疏導需求路邊車格管制家長接送區車格除外。現取消環南路（育達路至平興國中出入口）沿線車格管制，開放民眾停車使用。

交通局表示，環南路（平興國中至復旦路）除130至136車格全日管制外，其他車格採彈性管制平假日上午8時至當日活動結束，活動結束即開放民眾停放。文化街（育達路二段至廣泰路）該段道路機車格除了現有接駁站2處停車彎區域，其他機車格機車格取消管制。

2023世界客家博覽會副場館之一的乙未保台公園周邊道路也禁停，造成民眾困擾，認為參觀人潮並未那麼多，應增加開放通行時間。記者翁唯真／攝影
2023世界客家博覽會副場館之一的乙未保台公園周邊道路也禁停，造成民眾困擾，認為參觀人潮並未那麼多，應增加開放通行時間。記者翁唯真／攝影

延伸閱讀

觀音瀑布重新開放！飄雨谷瀑布氣勢奔騰、半圓魚梯階瀑匠心巧意

美共和黨總統參選人再爆驚人發言：只保台到2028年半導體自主為止

台14線埔霧公路交管措施有變 今起改為入夜封路

清泉崗航空展接駁車排很久 蔡其昌批把責任推中央 中市府：反映改善

相關新聞

世客博沒什麼人封路民眾直呼「超不便」 將放寬管制

2023世界客家博覽會已於本月8日試營運並盛大開幕，一路展到10月15日，不過位在青埔的主展區周邊道路全日封閉管制，區內...

防災資訊第一手 苗縣府推災防科技中心LINE

卡努颱風外圍環流8月5日造成苗栗縣部分地區災情，縣府今天發放苑裡鎮41戶淹水受災戶急難救助金，並推薦鄉親加入國家災害防救...

豪大雨釀36住戶淹水 苗縣府及苑裡鎮公所今慰問受災戶

日前卡努颱風帶來西南氣流引發豪大雨，造成苗栗縣苑裡鎮多數民宅淹水，經通報公所和現勘認定，住屋淹水共36戶，其中有11戶住...

清寒優秀獎學金低收入戶優先 苗教育處：鼓勵向學翻轉人生

苗栗縣中等學校以上清寒優秀學生獎學金重大變革，發放對象新增特殊境遇家庭，且不再依學業、操行成績高低，排序低收入戶最優先，...

免費DIY體驗、廢棄洗衣機火車有趣 逛世客博還能抽大禮

2023世界客家博覽會已展開，桃園市環保局也自8月11日至10月15日止，利用新屋環境教育園區的「綠色方舟」，作為世客博...

桃園渴望滯洪池憂登革熱傳染 里長氣官員竟叫養魚吃蚊

桃園市登革熱至今確診境外移入病例累積已達11例，登革熱來勢洶洶，受勞動部龍潭渴望里移工一站式服務中心影響，該里估計境外移...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦