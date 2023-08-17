防災資訊第一手 苗縣府推災防科技中心LINE
卡努颱風外圍環流8月5日造成苗栗縣部分地區災情，縣府今天發放苑裡鎮41戶淹水受災戶急難救助金，並推薦鄉親加入國家災害防救科技中心LINE官方帳號，第一時間掌握防災資訊。
卡努颱風外圍環流帶來苗栗地區強降雨，尤其是苑裡鎮，8月5日上午6點至10點，降下231多毫米雨量，時雨量100多毫米，超過房裡溪設計最大時雨量52毫米一倍多，以致造成沿岸多處災情。
縣長鍾東錦指示盡速發放受災戶災害救助金，縣府、苑裡鎮公所今天挨家挨戶發送，縣府指出，其中12戶受災淹水達50公分，發放5000元，另外29戶淹水20至50公分家戶，雖未達規定，透過民間捐款特別救助金，每戶發放3000元慰問金。
另，苑裡水災來得急，一些民眾反映縣府沒有即時發布致災性訊息，國家災害防救科技中心LINE8月5日當天，就針對苗栗縣發布傳出30多起淹水、雷雨、水庫調節性排水，及停班停課等訊息。
縣府水利處長楊明鐃指出，國家災害防救科技中心LINE已經建置相關防災統合資訊，加入訂閱可以提供9項即時觀測，包括空品、水庫、紫外線、降雨等，及38項在地示警，民眾可以至災害防救科技中心網站，掃瞄QR Code加入，即時接收防災資訊，「你也可以是防災資訊達人」。
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