防災資訊第一手 苗縣府推災防科技中心LINE

卡努颱風外圍環流8月5日造成苗栗縣部分地區災情，縣府今天發放苑裡鎮41戶淹水受災戶急難救助金，並推薦鄉親加入國家災害防救科技中心LINE官方帳號，第一時間掌握防災資訊。

卡努颱風外圍環流帶來苗栗地區強降雨，尤其是苑裡鎮，8月5日上午6點至10點，降下231多毫米雨量，時雨量100多毫米，超過房裡溪設計最大時雨量52毫米一倍多，以致造成沿岸多處災情。

縣長鍾東錦指示盡速發放受災戶災害救助金，縣府、苑裡鎮公所今天挨家挨戶發送，縣府指出，其中12戶受災淹水達50公分，發放5000元，另外29戶淹水20至50公分家戶，雖未達規定，透過民間捐款特別救助金，每戶發放3000元慰問金。

另，苑裡水災來得急，一些民眾反映縣府沒有即時發布致災性訊息，國家災害防救科技中心LINE8月5日當天，就針對苗栗縣發布傳出30多起淹水、雷雨、水庫調節性排水，及停班停課等訊息。