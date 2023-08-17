溫泉煮蛋受歡迎 苗栗泰雅文物館添「祖靈之眼」煮蛋池
苗栗縣政府前年底在泰安溫泉區泰雅文物館設置煮蛋區及泡腳區等設施，為當地觀光增添新亮點，頗受好評，為了讓更多遊客方便體驗溫泉煮蛋的樂趣，縣府最近已增建第2座煮蛋池並有彩繪原民文化的石桌椅，希望遊客在體驗煮蛋、享用美味溫泉蛋之餘，也能感受到原住民文化的魅力。
苗栗縣文化觀光局指出，泰安溫泉風景區以碳酸氫鈉溫泉聞名，境內的泰雅文物館為知名觀光景點，每逢假日館區周邊設施如溫泉煮蛋池、泡腳池等遊憩設施都深受遊客好評；文觀局為提供多元遊憩服務，爭取縣府經費興建第2座煮蛋池，最近已完工；新的煮蛋池可供給更大的體驗量體，並有泰雅族祖靈之眼的外觀圖騰設計，並增添富有原住民文化特色的彩繪石桌椅。
文觀局長林彥甫表示，園區目前已有煮蛋池2座，加上彩繪石桌休憩座椅，同時可供35位遊客體驗，結合文物館周邊遊憩設施與鄰近的WAKHUL親子公園，希望讓泰雅文物館成為泰安的打卡熱門景點，提升當地旅遊品質，讓大人小孩都能在此享受快樂悠閒時光。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言