豪大雨釀36住戶淹水 苗縣府及苑裡鎮公所今慰問受災戶

日前卡努颱風帶來西南氣流引發豪大雨，造成苗栗縣苑裡鎮多數民宅淹水，經通報公所和現勘認定，住屋淹水共36戶，其中有11戶住屋淹水高度還超過50公分，除了協力救災復原，今天上午苑裡鎮長劉育育及苗栗縣政府社會處科長邱苹榛共同至淹水地區慰問受災戶，並發放慰問金表達關懷。

苑裡鎮公所針對淹水高度超過50公分的受災戶發放1萬元慰問金；高度未達50公分的受災戶發放5000元慰問金。苗栗縣政府也協同致意慰問，針對淹水高度超過50公分的受災戶發放5000慰問金，至於高度未達50公分的受災戶，也發放3000元慰問金。

公所指出，8月5日的豪大雨造成36戶民宅淹水，鎮長劉育育即前往每戶受災民眾家中關懷慰問，並指示相關單位積極災後復原工作，讓民眾盡快回到正常生活，而苗栗縣政府也全力支持災後復原相關工作，包含縣管河川房裡溪清淤工程。

目前災後重建，有關清除淤泥與環境清消作業仍持續進行中。公所也將著手盤點災害熱點，及確認每項不同機關單位所進行的災害復原工程，做好防災準備，以因應極端氣候下的新型態複合型災害風險。