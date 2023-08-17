清寒優秀獎學金低收入戶優先 苗教育處：鼓勵向學翻轉人生

苗栗縣中等學校以上清寒優秀學生獎學金重大變革，發放對象新增特殊境遇家庭，且不再依學業、操行成績高低，排序低收入戶最優先，落實清寒用意，並鼓勵向學。

縣府發放清寒優秀獎學金，包括大專院校30人，每人每學期8000元；高中職30人，每人每學期5000元；國中1000人，每人每學期3000元，競爭相當激烈，舊辦法施行14年，今年發放對象及優先順序有重大變革。

縣務會議最近審查通過苗栗縣中等學校以上清寒優秀學生獎學金發給辦法修正，縣府教育處長葉芯慧說，特殊境遇家庭因屬政府核發證明，也是家庭經濟須協助人員，因此新增纳入發放對象。

縣府社會處指出，特境遇家庭扶助對象包括家庭力受害者，評估因3個月內生活發生重大變故，致生活、經濟困難者等，去年有1414案，今年至7月有1206案，納入清寒優秀獎學金發放對象，不無小補。

葉芯慧表示，舊辦法的排序，申請人依學業及操行成績平均分數高低排序後，以低收入戶及中低收入戶優先發給，新辦法依低收入戶、中低收入戶或特殊境遇家庭順序發給，相同身分再比學業及操行成績，主要是落實清寒獎學金的用意。

縣議員禹耀東等人肯定清寒優秀獎學金修正排序，禹耀東說，清寒優秀獎學金僧多粥少，新辦法依經濟弱勢的程度排序，嘉惠更需要幫助學生，且有鼓勵向學、努力翻轉人生的意義。