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小巷民宅常遭車輛擦撞 居民：晚上睡覺會被驚嚇到！

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
該巷道因是往來外環道的捷徑，常吸引大車進出，單線路幅的北側民宅緊鄰巷道常遭車輛擦撞。圖／民眾提供
該巷道因是往來外環道的捷徑，常吸引大車進出，單線路幅的北側民宅緊鄰巷道常遭車輛擦撞。圖／民眾提供

苗栗縣通霄鎮南和路一段36巷，短短約200公尺，長期成了往來外環道的捷徑，遊覽車、水泥預拌車、40呎貨櫃車穿越而過，尤其是上下班車輛多，但小巷可說是虎頭蛇尾，一端8米道，另一端卻是4米窄巷，造成路邊民宅常遭大車擦撞，昨又發生高速公路緩撞車擦撞民宅牆壁事故，引發關注。

據了解，該巷道往東從鎮立幼兒園至台1線外環道路口，早已拓寬為8米雙線，但往西至南和路約30公尺還是維持4米寬路幅，且該段單線路面的北側民宅緊鄰巷道，車輛會車險象環生，行人危險、房屋外觀常遭殃。

張姓居民說，一條巷子雙線縮為單線，民宅牆壁、屋外公共電線管路及房屋走廊圓柱常被車輛擦撞，且旁邊又是幼兒園，如果真有大型車走，確實危險，希望相關單位能重視，積極處理；另有居民也說，這樣晚上睡覺會被驚嚇到。

昨午接獲民眾陳情，公所建設課人員及縣議員周玉滿、鎮民代表繆宗翰到現場現勘，研議可行改善辦法，初步將暫時以裝防撞捍，防止再碰撞括傷牆壁。

家住巷口的鎮民代表代吳昭興則說，該巷道之前在自來水公司通霄服務站及鎮立幼兒園要興建時，地方就曾多次建議拓寬，但最後僅往東一端有拓寬，往西靠近南和路的一小段，因路邊北側有民宅，南側有私人綠地，政府不花錢徵收，拓寬計畫遙遙無期，現今最好是限制大型車輛通行，避免再發生意外。

通霄鎮南和路一段36巷因是往來外環道的捷徑，常吸引大車進出，尤其是上下班車輛也多，但往西是單線路幅，北側民宅緊鄰巷道常遭車輛擦撞。記者吳傑沐／攝影
通霄鎮南和路一段36巷因是往來外環道的捷徑，常吸引大車進出，尤其是上下班車輛也多，但往西是單線路幅，北側民宅緊鄰巷道常遭車輛擦撞。記者吳傑沐／攝影

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