免費DIY體驗、廢棄洗衣機火車有趣 逛世客博還能抽大禮

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聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
新屋環境教育園區的「綠色方舟」為世客博衛星展區，專人導覽報名免費參與。圖／環保局提供
新屋環境教育園區的「綠色方舟」為世客博衛星展區，專人導覽報名免費參與。圖／環保局提供

2023世界客家博覽會已展開，桃園市環保局也自8月11日至10月15日止，利用新屋環境教育園區的「綠色方舟」，作為世客博衛星展區，以「客个島」為本次展覽主題，將氣候變遷議題結合新屋海客文化，活動期間除有專人導覽、DIY手作體驗及環教繪本說演等一系列活動外，只要來館內參觀以及參與FB官方粉絲團相關活動，就有機會抽中好禮。

世客博除在中壢青埔地區有台灣及世界2主展館，還有8個副展館及17個衛星展區，衛星展區之一的新屋環境教育園區，環保局將展覽畫分為，海客廊道、光景及與客共遊，分別透過藝術家的編織作品呈現近海防風林意象、打造光景動畫投影互動設施、結合AR實境與廢棄家電改造的列車，讓民眾在搭乘列車的同時，如同徜徉在海底世界。

環保局說，從桃園新屋在地的客家海洋文化切入，探討如何在保護海洋生態的同時，有效應對氣候變遷的挑戰，實現聯合國17項2030永續發展目標（SDGs）中「保育海洋生態」和「應對氣候變遷」使命，期以傳遞觀者對地球環境保護以及全球環境議題的重視。

環保局表示，展覽期間除有專人導覽、食農教育+DIY體驗及環教繪本說演等一系列活動外，只要來館內參觀以及參與FB官方粉絲團相關活動，就有機會抽中iPhone14、知名飯店聯合住宿券及雙人餐飲禮券等好禮。另外，為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，減少碳排放，環保局特別在周六、日提供免費接駁車，方便民眾往返本館及副展區永安海螺文化體驗園區。

綠色方舟開館時間為每周二至日上午9時至下午5時，周一固定休館，更多活動詳情可至桃園市環境教育全球資訊網查詢，或關注臉書粉絲團。

新屋環境教育園區的「綠色方舟」為世客博衛星展區，結合AR實境與廢棄家電改造的列車超有趣。圖／環保局提供
新屋環境教育園區的「綠色方舟」為世客博衛星展區，結合AR實境與廢棄家電改造的列車超有趣。圖／環保局提供
2023世界客家博覽會已展開，桃園市環保局也自8月11日至10月15日止，利用新屋環境教育園區的「綠色方舟」，作為世客博衛星展區，以「客个島」為本次展覽主題。圖／環保局提供
2023世界客家博覽會已展開，桃園市環保局也自8月11日至10月15日止，利用新屋環境教育園區的「綠色方舟」，作為世客博衛星展區，以「客个島」為本次展覽主題。圖／環保局提供

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