桃園渴望滯洪池憂登革熱傳染 里長氣官員竟叫養魚吃蚊

桃園市登革熱至今確診境外移入病例累積已達11例，登革熱來勢洶洶，受勞動部龍潭渴望里移工一站式服務中心影響，該里估計境外移入登革熱病例約一半，居民憂心忡忡，渴望里長洪揚才今天上午表示，該里出現境外移入病例，全里積極清除積水容器和環境，但是里內一處滯洪池蓄集死水，有如巨大病媒蚊孳生源池，若不消毒清除後果難料，通報市府衛生局卻沒下文。

市府衛生局表示，因應防治登革熱，市府已成立跨局處應變工作小組，加強消毒、噴藥清除孳生源，渴望里擔心滯洪池孳生病媒蚊和登革熱問題，該局獲悉有通報處理，經查該滯洪池屬於渴望園區管委會管轄，該局也通報市府跨局處登革熱應變小組協調，將先找到滯洪池所有權人進一步處理解決。

洪揚才表示，該里為新成立的里，因有移工一站式中心在此，幫佣移工來台先集中此地訓練，如今境外移入登革熱確診個案多，該里擔心境外移人病例潛伏個案增多，里民擔心，該里連日進行清除積水容器和噴藥消毒環境，但是一個大滯洪池卻無能為力，擔心得要命，向衛生局通報沒有下文，官員還叫他「為何不養魚吃蚊子（孑孓）」，態度令人氣結。