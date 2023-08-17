快訊

台大化工系實驗室傳爆炸、至少9人受傷 多名學生不適

21歲AV女優自曝考上台大人類學系 校方回應了

群創處長毀滅式自爆婚外情 律師分析恐已涉犯多罪

桃園渴望滯洪池憂登革熱傳染 里長氣官員竟叫養魚吃蚊

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
登革熱疫情洶洶，龍潭區渴望里率員積極清除積水容器和消毒環境，擔心移工中心境外移入個案潛伏病例。 記者曾增勳／攝影
登革熱疫情洶洶，龍潭區渴望里率員積極清除積水容器和消毒環境，擔心移工中心境外移入個案潛伏病例。 記者曾增勳／攝影

桃園市登革熱至今確診境外移入病例累積已達11例，登革熱來勢洶洶，受勞動部龍潭渴望里移工一站式服務中心影響，該里估計境外移入登革熱病例約一半，居民憂心忡忡，渴望里長洪揚才今天上午表示，該里出現境外移入病例，全里積極清除積水容器和環境，但是里內一處滯洪池蓄集死水，有如巨大病媒蚊孳生源池，若不消毒清除後果難料，通報市府衛生局卻沒下文。

市府衛生局表示，因應防治登革熱，市府已成立跨局處應變工作小組，加強消毒、噴藥清除孳生源，渴望里擔心滯洪池孳生病媒蚊和登革熱問題，該局獲悉有通報處理，經查該滯洪池屬於渴望園區管委會管轄，該局也通報市府跨局處登革熱應變小組協調，將先找到滯洪池所有權人進一步處理解決。

洪揚才表示，該里為新成立的里，因有移工一站式中心在此，幫佣移工來台先集中此地訓練，如今境外移入登革熱確診個案多，該里擔心境外移人病例潛伏個案增多，里民擔心，該里連日進行清除積水容器和噴藥消毒環境，但是一個大滯洪池卻無能為力，擔心得要命，向衛生局通報沒有下文，官員還叫他「為何不養魚吃蚊子（孑孓）」，態度令人氣結。

市府水務局表示，經查龍潭渴望里的滯洪池屬於渴望園區自行開設，所有權也歸屬園區管委會，滯洪池死水既有登革熱潛伏病媒蚊風險，園區須自行環境消毒處置，該局主管單位會定期查核，如果園區無法處理通報市府登革熱應變小組，再由衛生局移請清潔大隊處理。

登革熱疫情，龍潭區渴望園區滯洪池（見圖）有如巨大病媒蚊孳生源池，里長稱通報衛生局叫他「養魚吃蚊子」。 記者曾增勳／攝影
登革熱疫情，龍潭區渴望園區滯洪池（見圖）有如巨大病媒蚊孳生源池，里長稱通報衛生局叫他「養魚吃蚊子」。 記者曾增勳／攝影

登革熱

延伸閱讀

台北市登革熱＋5 泰國團遊客遭蚊蟲叮咬發燒、返台確診

南市登革熱逼近1500例！採九宮格方式噴藥 殺蚊於瞬間

獨／對抗登革熱無名英雄曝光 高雄民生醫院24名醫檢師檢驗上千件個案

登革熱疫情煞不住 羅一鈞：至少要觀察到9月中旬

相關新聞

桃園渴望滯洪池憂登革熱傳染 里長氣官員竟叫養魚吃蚊

桃園市登革熱至今確診境外移入病例累積已達11例，登革熱來勢洶洶，受勞動部龍潭渴望里移工一站式服務中心影響，該里估計境外移...

免費DIY體驗、廢棄洗衣機火車有趣 逛世客博還能抽大禮

2023世界客家博覽會已展開，桃園市環保局也自8月11日至10月15日止，利用新屋環境教育園區的「綠色方舟」，作為世客博...

竹市前議員徐信芳 驚傳心肌梗塞逝世

新竹市前市議員徐信芳昨天驚傳心肌梗塞，緊急送醫救治昨天晚上10點多往生，享壽75歲。由於徐信芳近日仍持續在地方走動、參加...

台鐵地下化平鎮段 民代要求過台66

桃園鐵路地下化規畫平鎮南端引道出土路段引發地方爭議，交通部鐵道局前天提出改道新光路二段道路及台66延平路平交道改善方案，...

垃圾量暴增 桃竹處理費被檢討

新竹市人口成長，垃圾產生量也逐年提高。審計室最新決算審核報告指出，竹市廢棄物產生量去年增至20萬噸，但廢棄物清除處理收入...

桃3青創基地 媒合占比不到5成

桃園市青年局2016至2018年陸續成立青創指揮部、安東及新明青創基地，不過審計處發現，3處青創基地全年度未接受媒合及無...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦