25年一遇大雨 蘆竹道路淹成河

低壓帶影響，桃園昨下起豪大雨，多處路段積淹水，大園區有涵洞水淹約1公尺深，南崁交流道下路段則成「水樂園」，積水半顆輪胎高。桃園水務局統計，共有37處通報積淹水災情。竹縣市同樣受大雨影響，不少地下道排水不及水淹輪胎，緊急封閉。

中央氣象局指出，低壓帶影響，今、明兩天更是降雨高峰，各地全天有雨，尤以中南部為降雨熱區。

中央氣象局昨上午針對全台17縣市發布豪大雨特報，桃園龜山、大園、蘆竹等5區1小時雨量皆逾40毫米，尤其蘆竹區1小時高達98毫米，連續3小時達120毫米，已達25年降雨重現期距。

有民眾昨上午開車經蘆竹區南崁交流道下、南工路一帶，路上汪洋一片，積水淹至半個輪胎高，路上車輛全泡水，機車騎士見前方低窪更是急掉頭，險象環生。

一名網友在臉書社團發文，他正在南崁婦幼館地下停車場，只見水不斷灌進地下室，樓梯瞬間變成瀑布，看了超傻眼。

大園區中正東路一段840巷涵洞為易淹水路段，上午近11時淹水約1公尺深；觀音區台61北上平面道路與忠孝路口積水，一度封閉無法通行；蘆竹區南福街255巷河底涵洞積淹水，南崁溪水溢流涵洞道路影響通行。

水務局長劉振宇說，昨上午9時各區所同步開設水災三級應變中心，包括蘆竹、大園區等共37處通報積淹水災情，其中11件積淹水逾15公分，市府逐件會勘改善。

新竹市昨也下起間歇性大雨，東大路、竹蓮地下道都積水。市府指出，獲報已封閉地下道處理，為因應局部大雨，市府應變中心提升強化三級開設。

因強降雨宣洩不及，新竹科學園區雖位處地勢高處，排水孔仍無法宣洩排水，大量積水從排水孔中湧出，宛如黃泥湧泉，園區內多條道路因大雨出現小河，市區交通一度打結。新竹縣新豐火車站附近大同地下道積水，拉起封鎖線禁止人車進出。

台中中橫便道3.9公里處再有落石滾落，因本月初才掉下6樓高巨石，公路總局谷關段封閉4.5小時，4時30分才開放通行。

高雄茂林區高132線邊坡土石崩落，導致道路雙向不通，有民眾騎車經過，拍下驚險落石過程，被嚇到驚聲尖叫。茂林區公所表示，昨已恢復單線通行，今早恢復雙向通行為目標。