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白線、無路邊線可停車？ 苗栗文峰街周邊頻挨罰

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗市文峰街及周邊巷道，因中間分向雙黃實線，車輛在路邊紅線、黃線、白線或沒路邊線停車後，都會造成其他車輛通行（尤其大型車）無可避免跨越雙黃線至對向車道，在相關巷道停車都算違規；最近1個多月警方密集接獲檢舉，開出58張罰單，居民哀嚎遍野。

居民指出，他們認知路邊白線或沒路邊線就可停車、黃線晚間開放停車，過去都沒問題，現在算違規，感覺莫衷一是、遇到交通陷阱。

苗栗警察分局近月頻頻接獲檢舉，文峰街及周邊的祥發街、自治路52巷等，車輛占用車道違規停車，警方到場後依道路交通管理處罰條例第56條第1項第5款，在顯有妨礙其他人、車通行處所停車，予以逕行舉發，7月迄今58件，各罰600元至1200元罰鍰。

苗栗市公所也接獲不少居民陳情，日前抹除自治路52巷的分向雙黃實線，改為黃虛線，避免爭議。

苗栗分局呼籲民眾，無論有無路面邊線，占用車道停車將造成車道限縮，致車輛通過時（尤其大型車）無可避免跨越至對向車道之情形，請勿任意停車影響交通安全及秩序，避免受罰得不償失。

車道 罰單 警察

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