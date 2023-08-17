垃圾量暴增 桃竹處理費被檢討

新竹市人口成長，垃圾產生量也逐年提高。審計室最新決算審核報告指出，竹市廢棄物產生量去年增至20萬噸，但廢棄物清除處理收入不增反減，去年由盈轉虧，短絀2128萬元，且隨水費徵收的清除處理費1度3.7元逾20年未漲，應檢討現行徵收費率妥適性。竹市環保局回應，待焚化廠整備完工，將研議調整費率是否可行。

桃市一般垃圾清運量也逐年攀升，同樣被審計處檢討，並認為現階段按用水量徵收清除處理費已不符合汙染者付費原則，建議參考雙北垃圾費隨袋徵收，以量計價降低垃圾量。

竹市審計室檢視竹市府2020年至2022年徵收廢棄物清除處理收入（含一般廢棄物及一般事業廢棄物），由8億240萬餘元逐年減至6億8973萬餘元，清除處理成本由7億4714萬餘元小幅減少至7億1101萬餘元；收支相抵結果，2022年已短絀2128萬餘元。

審計室報告指出，廢棄物清除收支短絀，主要是竹市垃圾焚化廠設備老舊，非預期停爐及歲修時間逐漸增加，且焚化廠升級整備計畫經費10億餘元，但並未納入清除處理成本，顯見廢棄物清除處理收入未能充分反映成本。

審計室也點出地方政府一般廢棄物清除處理費隨水費徵收，20多年前參考中央公告費率每度3.7元迄今，但消費者物價指數漲幅已達25.67%，部分縣市如宜蘭、竹縣、屏東及台東基於通膨及使用者付費原則，已將清除處理費率調整為每度4元或4.1元，竹市未曾調整。

竹市環保局回應，竹市焚化廠使用逾20年「屆齡」設備妥善率不佳，導致一般廢棄物年處理量與代清除處理費收入逐年下降，今年第4季將展開焚化廠升級整備第1期統包工程，統包工程完工後，將研議調整一般廢棄物清除處理費率可行性，另持續推動垃圾源頭減量及資源回收工作。

桃市府也討論過清除處理費率和收取方式，環保局一般廢棄物科長李美質昨表示，目前維持隨水徵收1度3.7元，水費單四捨五入為4元，環保局持續審慎評估推動垃圾隨袋徵收可行性，明年會有較明確方向。

竹縣人口成長，面臨相同垃圾問題，環保局說，現在清除處理費相對全國較高，是基於使用者付費原則，希望鼓勵民眾隨手做好垃圾減量，降低處理負擔。苗栗縣鄉鎮市清除處理費也隨水費徵收，目前維持每度3.7元的收費標準。