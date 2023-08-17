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台鐵地下化平鎮段 民代要求過台66

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
桃園鐵路地下化平鎮南端火車目前引道位置，計畫封閉新光路二段8巷平交道，民代和地方陳情要求南移過台66線。記者曾增勳／攝影
桃園鐵路地下化平鎮南端火車目前引道位置，計畫封閉新光路二段8巷平交道，民代和地方陳情要求南移過台66線。記者曾增勳／攝影

桃園鐵路地下化規畫平鎮南端引道出土路段引發地方爭議，交通部鐵道局前天提出改道新光路二段道路及台66延平路平交道改善方案，立委呂玉玲等民代要求台鐵地下化平鎮南移出土「一定要過台66」，請交通部研議南移至埔心路橋以北50公尺處出土，預定兩周後邀請市長張善政會勘決定。

桃園鐵路地下化平鎮段南端火車出土位置，交通部規畫南端出土在平鎮區新光路二段8巷平交道附近，平交道將封閉，地方擔憂會造成鄰近中豐、延平路更塞，影響周邊10多里通行。

不僅立委呂玉玲多次表態，議員舒翠玲昨指出，台66線每天塞車，台鐵地下化平鎮段一定要再延伸南移過台66；議員陳韋曄也說，新光路平交道封閉，會讓往來居民交通受阻，當地更壅塞。

交通部鐵道局原本評估利用既有新光路二段8巷改道台66橋下騰空路廊，及利用既有新光路二段9巷至地下化隧道頂上方新闢道路改道，但地方再度表示不可行，認為使用的道路過於狹窄，會造成台66線更塞。

市府捷運工程局指出，此案計畫、經費及施工權責在中央，若新光路平交道永久封閉影響當地交通，市府配合鐵道局研議解決方案，並且尊重地方民意，全力協助推動出口南移。

交通部 鐵道 呂玉玲

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