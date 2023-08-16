竹塹中元城隍祭「夯枷解厄」登場 逾2600人背枷鎖遊街

今天是農曆7月初一虎門開，竹塹中元城隍祭今天循古禮舉行「脫枷消業植福法會」，吸引超過2600名信眾報名參與「夯枷解厄」儀式，一行人背上特製紙枷鎖，一路從城隍廟出發遊街，後方則有「大爺」、「二爺」壓陣，一年一度的宗教盛會場面盛大。

竹塹中元城隍祭系列活動之一於今天下午舉行「脫枷消業植福法會」，副市長蔡麗清會同新竹都城隍廟管理人鄭來聖扶轎起駕。今年報名夯枷解厄儀式超過2600人，是歷年新高，眾人身上背著紙做枷鎖從城隍廟出發，行經東寧宮、東門城、州廳，最後至北壇驛舘。

蔡麗清說，新竹都城隍廟建廟270餘年，是新竹市民重要的信仰中心，更是新竹人的驕傲，「夯枷」、「脫枷」是城隍廟沿襲百餘年的古禮，也是新竹市重要無形文化資產，雖正逢盛夏時刻，今天還偶有陣雨，依舊不減信眾參與傳承百年傳統文化的心。

夯枷解厄遊行路線途經中山路的新竹市政府、新竹市議會前方，府會都貼心設置「奉茶站」送上免費的瓶裝水、運動飲料供信徒解渴，蔡麗清、市府發言人施淑婷、徐千晴等人都奉茶給參與遊街的民眾，議長許修睿也逐一向行經議會前方的信徒致意。

新竹都城隍廟指出，城隍廟百餘年來依循古禮舉行的「脫枷消業植福法會」，是新竹地區廟宇鬼月重頭戲之一；「夯枷」、「脫枷」是一種信眾為了消災解厄的儀式，信眾背枷鎖即代表自己背負的罪過，請陰陽司公代向城隍爺請求赦免。時至今日，若信徒感到身體不適、運勢欠佳，也會報名參加。