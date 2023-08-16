暴雨來襲！竹科馬路驚見「黃泥湧泉」 新竹多處地下道積水暫時封閉

新竹地區今天中午開始受到強對流天氣影響，出現大雨及雷擊天氣，尤其沿海地區時雨量更破50毫米，其中香山區更達65毫米，市區更有多處積水，不少地下道因排水不及水淹輪胎，縣市政府已緊急封閉，避免人車通過發生意外。

因強降雨宣洩不及，雖新竹科學園區位處地勢高處，但仍出現排水孔無法宣洩排水，大量積水從排水孔中湧出，宛如黃泥湧泉，園區內多條道路更因大雨出現小河，不斷朝地勢低窪的光復路沖刷，市區交通一度打結。

新竹市政府表示，從中午12時起，新竹市已有局部大雨發生，提醒市民留意雷擊及強降雨，低窪地區請慎防積水，市府應變中心已提升強化三級開設，並由消防局應變小組進駐中，各局處亦皆已整備待命，將第一時間為市民排除災情。

新竹縣同樣在接近中午時開始受到大雨影響，下午2時許，經新竹縣消防局第一大隊山崎分隊回報，新豐鄉新豐火車站附近大同地下道積水至約腳踝處高度，安全考量，由轄區派出所拉封鎖線暫時封閉，禁止人車進出。