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新竹市滂沱大雨2地下道一度積水 市府應變中心三級開設
受到低壓帶影響，中央氣象局今天上午針對全台17縣市發布豪大雨特報，新竹市也不時下起間歇性大雨，包括東大路、竹蓮地下道都積水。市府指出，獲報已封閉地下道處理，為因應局部大雨，市府應變中心已提升強化三級開設，也提醒民眾注意大雨。
新竹市消防局表示，依據氣象局資料，今天下午新竹市持續有對流雲系移入，最大時雨量已有65毫米（香山溼地測站），提醒市民多加留意，小心行車安全。
今天中午過後，東大路地下道有積水情形，消防局已派遣中山分隊前往，並通知員警前往交管，目前已逐步消退；竹蓮地下道有積水情形，消防局已派遣光復分隊前往，並通知員警前往交管，目前已逐步消退。
新竹市三區區公所即刻起開放領取沙包，市民如有領取需求，請洽各區公所領取。
市府也提醒市民留意雷擊及強降雨，低窪地區請慎防積水。市府應變中心已提升強化三級開設，由消防局應變小組進駐中，各局處已整備待命，隨時監測容易積淹水地區，如市民有因雨勢造成相關災情，請撥打119或市民專線1999通報，消防局及相關局處將盡速為市民排除。
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