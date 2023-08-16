新竹市滂沱大雨2地下道一度積水 市府應變中心三級開設

受到低壓帶影響，中央氣象局今天上午針對全台17縣市發布豪大雨特報，新竹市也不時下起間歇性大雨，包括東大路、竹蓮地下道都積水。市府指出，獲報已封閉地下道處理，為因應局部大雨，市府應變中心已提升強化三級開設，也提醒民眾注意大雨。

新竹市消防局表示，依據氣象局資料，今天下午新竹市持續有對流雲系移入，最大時雨量已有65毫米（香山溼地測站），提醒市民多加留意，小心行車安全。

今天中午過後，東大路地下道有積水情形，消防局已派遣中山分隊前往，並通知員警前往交管，目前已逐步消退；竹蓮地下道有積水情形，消防局已派遣光復分隊前往，並通知員警前往交管，目前已逐步消退。

新竹市三區區公所即刻起開放領取沙包，市民如有領取需求，請洽各區公所領取。