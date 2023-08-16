快訊

涉貪、性招待下場慘了！台南經發局前局長陳凱凌判決今出爐

台鐵冷知識！快快還慢慢？員工曝買票被問「5字訣」有原因

25年一見大雨！桃園蘆竹多處淹水 3小時累積雨量多達120毫米

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園大雨狂下，蘆竹區1小時雨量甚至達98毫米，多處路段積淹水。圖／桃園市水務局提供
桃園大雨狂下，蘆竹區1小時雨量甚至達98毫米，多處路段積淹水。圖／桃園市水務局提供

桃園市今天上午下起傾盆大雨，多處路段積淹水，尤其蘆竹區1小時雨量達98毫米，連續3小時高達120毫米。市府水務局表示，蘆竹區、大園區等區共37處通報積淹水災情，其中26件積水深度15公分以下，另外11件積淹水案件超過15公分，各區降雨現在趨緩，積水已逐步消退，後續市府也將逐件現場會勘改善。

中央氣象局今天發布6縣市大雨特報，同時對雙北及桃園、新竹發布大雷雨訊息，氣象局針對桃園市於10時05分發布豪雨特報，並於10時41分發布大雷雨即時訊息。大雷雨造成龜山區、大園區、蘆竹區、觀音區及桃園區等5區1小時雨量皆達40毫米以上，尤其蘆竹區1小時雨量達98毫米，連續3小時高達120毫米，已達25年降雨重現期距。（重現期距意指發生大於或等於該降雨量所需要的平均年數）。

市府水務局上午9點30分通知各區公所同步開設水災三級應變中心，市長張善政市長中午也前往應變中心視察並聽取簡報。水務局長劉振宇表示，昨日已研判雨勢不小，將轄管共43處水門啟閉至防汛狀態，也於龜山區A7、A8周邊及楊梅區等易淹水點提前預布抽水機，並通知各公辦理砂包領用作業。

劉振宇表示，今日因上午雷雨胞迅速生成且持續時間約4小時，造成蘆竹區、大園區等區目前共37處通報積淹水災情，其中26件積水深度15公分以下，另外11件積淹水案件超過15公分，目前各區降雨趨緩，積水已逐步消退。

蘆竹區因1小時雨量達98mm，已達25年降雨重現期距，水務局表示，蘆竹區側溝及下水道設計普遍為5年設計保護標準，瞬間降雨過大會仍有排水不及情形，目前南工路段雨水下道工程正在施工中，另大園區中正東路涵洞積淹處為當地地勢低窪點，加上大園區時雨量高達1小時76毫米，大雷雨持續約4小時，市府於大雷雨前已自動封路，確保行車安全。

蘆竹南工路一帶淹水情況。圖／翻攝自記者爆料網
蘆竹南工路一帶淹水情況。圖／翻攝自記者爆料網
桃園大雨狂下，市長張善政（右）中午前往應變中心視察。圖／桃園市水務局提供
桃園大雨狂下，市長張善政（右）中午前往應變中心視察。圖／桃園市水務局提供

雨量 淹水 大雷雨

延伸閱讀

雨還在下！ 新竹縣市、苗栗大雷雨持續轟炸

桃園豪雨慘淹水！台61車道變水道…蘆竹時雨量達98毫米

災情頻傳！颱風蘭恩襲日釀44傷 鳥取降雨破紀錄新幹線停駛

桃園豪雨狂炸！多處路段慘成水樂園 大園涵洞淹水達1米

相關新聞

桃園豪雨慘淹水！台61車道變水道…蘆竹時雨量達98毫米

中央氣象局針對桃園市發布豪雨特報，各地陸續出現強烈雨勢，同時水利署公告桃園觀音區、大園區、龜山區及蘆竹區皆列淹水警戒。中...

海報涉抄襲挨批「丟臉丟到國外」 桃市府要向廠商求償

桃園市社會局桃寶館開幕活動的視覺設計圖近日遭網友質疑，疑似抄襲外國設計師Jessica Nielsen的作品，綠營市議員...

新竹棒球場美專家報告全英文 民代籲：原文譯本都公開

新竹市政府7月委請美國大聯盟MLB場務專家勘查新竹棒球場，市長高虹安昨天證實專家分析報告前天送達市府，報告全英文，已請專...

竹市垃圾費隨水徵收費率20年未調1度3.7元 審計室籲市府檢討

新竹市人口成長，垃圾產生量也逐年提高。審計室最新決算審核報告提到，新竹市廢棄物產生量去年增至20萬公噸，但廢棄物清除處理...

25年一見大雨！桃園蘆竹多處淹水 3小時累積雨量多達120毫米

桃園市今天上午下起傾盆大雨，多處路段積淹水，尤其蘆竹區1小時雨量達98毫米，連續3小時高達120毫米。市府水務局表示，蘆...

山羌慘中山豬吊 苗栗官民老少救傷助牠回歸山林

一隻山羌今年6月間在苗栗縣公館鄉北河村山區誤中山豬吊陷阱，地方人士及縣府救傷1個多月恢復健康，老少參與今天野放原棲地山林...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦