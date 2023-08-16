25年一見大雨！桃園蘆竹多處淹水 3小時累積雨量多達120毫米
桃園市今天上午下起傾盆大雨，多處路段積淹水，尤其蘆竹區1小時雨量達98毫米，連續3小時高達120毫米。市府水務局表示，蘆竹區、大園區等區共37處通報積淹水災情，其中26件積水深度15公分以下，另外11件積淹水案件超過15公分，各區降雨現在趨緩，積水已逐步消退，後續市府也將逐件現場會勘改善。
中央氣象局今天發布6縣市大雨特報，同時對雙北及桃園、新竹發布大雷雨訊息，氣象局針對桃園市於10時05分發布豪雨特報，並於10時41分發布大雷雨即時訊息。大雷雨造成龜山區、大園區、蘆竹區、觀音區及桃園區等5區1小時雨量皆達40毫米以上，尤其蘆竹區1小時雨量達98毫米，連續3小時高達120毫米，已達25年降雨重現期距。（重現期距意指發生大於或等於該降雨量所需要的平均年數）。
市府水務局上午9點30分通知各區公所同步開設水災三級應變中心，市長張善政市長中午也前往應變中心視察並聽取簡報。水務局長劉振宇表示，昨日已研判雨勢不小，將轄管共43處水門啟閉至防汛狀態，也於龜山區A7、A8周邊及楊梅區等易淹水點提前預布抽水機，並通知各公辦理砂包領用作業。
劉振宇表示，今日因上午雷雨胞迅速生成且持續時間約4小時，造成蘆竹區、大園區等區目前共37處通報積淹水災情，其中26件積水深度15公分以下，另外11件積淹水案件超過15公分，目前各區降雨趨緩，積水已逐步消退。
蘆竹區因1小時雨量達98mm，已達25年降雨重現期距，水務局表示，蘆竹區側溝及下水道設計普遍為5年設計保護標準，瞬間降雨過大會仍有排水不及情形，目前南工路段雨水下道工程正在施工中，另大園區中正東路涵洞積淹處為當地地勢低窪點，加上大園區時雨量高達1小時76毫米，大雷雨持續約4小時，市府於大雷雨前已自動封路，確保行車安全。
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