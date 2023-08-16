新竹棒球場美專家報告全英文 民代籲：原文譯本都公開

新竹市政府7月委請美國大聯盟MLB場務專家勘查新竹棒球場，市長高虹安昨天證實專家分析報告前天送達市府，報告全英文，已請專業廠商翻譯，將盡速對外公布。多名議員都認為市府應該連同譯本一併公開原文報告，供大家檢視，也要求市府盡速依據報告著手改善，讓新竹棒球場早日重啟。

市府回應，球場報告涉及專業性，市府正與大聯盟指定場務專家BrightView確認內容及研討後續改善方案，府內外的相關會議也都刻正進行或籌備中，有進一步消息會在第一時間向社會大眾說明。

美國大聯盟場務專家Chad Olsen7月13日到新竹棒球場進行場地檢測與改善評估，進行8處斷面開挖，測試清碎石層或底層排水狀態。高虹安當天陪同表示看見又挖出手套等異物，昨天也透露初步看到專家完成的分析報告，「我只能說真的不是很妙。」

針對此新進度，新竹市議會成立的棒球場設施改善監督小組成員都很關切。時代力量市議員林彥甫說，美國大聯盟專家報告是透過政府標案委託進行，花了納稅人的錢，應連同譯本一併公開原文版本，大家也都看得懂英文，越公開才能讓改善回歸專業。

林彥甫也認為，能理解市府要向專家確認報告內容，若報告未牽涉到保密事項，之後應該一起公開原文報告，並強調各界都關心棒球場有哪些疏失，報告更應公開透明。

民進黨市議員楊玲宜同樣強調市府要公布原文報告，先前監督小組開會就有提及要提供全文報告內容，也不解高虹安所說的「不妙是怎麼樣不妙？」直言棒球場的排水問題早在年初就知道，後續也開挖那麼多次，最不妙就是到現在都沒有實質改善進度。

楊玲宜說，市府到現在都沒有改善時間表，高虹安應向他的師父柯文哲學習，像是北流漏水問題，因還在保固期間就叫廠商修繕即可，何況棒球場根本還沒驗收，本就可請廠商直接改善。她也批評高虹安還扯棒球場案已送監察院，是在轉移貪汙案焦點。

擔任監督小組召集人的國民黨議員吳旭豐說，將要求市府要在一周內公布報告與譯本內容，不只給議會也讓民眾檢視，尤其7月13日當天美方專家也有將土壤採樣帶回化驗，市府應該要一併說明科學分析結果，清楚說明「不太妙」的原因到底是什麼？

「未來改善務必要抓緊腳步。」吳旭豐說，棒球場雖然是在前市府任內興建，但新市府應該要加速改善，不要讓市民期望變失望。再者，高虹安表示前2周將行政調查送監察院，監察院應好好正視調查，有無弊案都要跟人民一個交代，大家都想知道真相。