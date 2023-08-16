遭糾青創基地進駐團隊未媒合占比近5成 尚未成熟是主因

桃園市青年局於2016至2018年陸續成立青創指揮部、安東及新明青創基地，不過審計處發現，3處青創基地全年度未接受媒合及無相關輔導績效者占比不到5成，且部分進駐團隊以基地作為登記處所公司，未依規定時間遷出，或超過3年時間未離開基地遭檢討。

青年局回應，因部分創業團隊尚在發展不夠成熟，商業模式尚未成熟，暫無能力與產官學研媒合或參展，故對於草創團隊媒合成效較為有限。而未依規定遷出者，已要求半年內遷出公司址，若仍未遷出將函請國稅局及桃園市經發局後續處分。

審計處發現，去年青創指揮部、安東及新明青創基地輔導團隊數量分別為 46組、38組及42組，全年度未接受媒合及無相關輔導績效者，分別有17組、16組及17組。

審計處也說，部分前期進駐創業基地團隊或依會員身分申請以青創基地作為登記處所公司，未依規定於離駐後將公司登記地址遷出，或累計3年以上仍進駐青創基地，與青創基地招募資格規定不符。

青年局回應，青創基地以孵化、育成青創團隊為重點，部分新創團隊為草創階段，暫無能力與產官學研媒合或參展，故對於草創團隊媒合成效較為有限。各基地營運單位皆積極協助此類團隊做各種諮詢輔導，以完善其商業模式，未來仍將持續積極輔導新創團隊，以協助其提升相關績效。

青年局說，4組離駐團隊未依規定遷出，已函文請該團隊或會員限期遷址，屆期若仍未遷出，將函請國稅局及桃園市經發局後續處分。

青年局表示，1團隊進駐已半年為限，期限到完成考核可再續半年，並於今年第1期開始規定3年限制，經查有1團隊已進駐2年半，而去年第2期參加招募今年再續約，才會有超過新規定3年限制。不過續約規定並無3年限制，僅得續約1次即延長至下1期止，未來會持續做好進退場機制。