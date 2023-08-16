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桃園鐵路地下化平鎮出土地點民代否決 南移埔心路橋兩周市長定案

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園鐵路地下化平鎮南端火車出土位置，封閉新光路二段8巷平交道惹議，民代和地方陳情要求南移過台66線。記者曾增勳／攝影
桃園鐵路地下化平鎮南端火車出土位置，封閉新光路二段8巷平交道惹議，民代和地方陳情要求南移過台66線。記者曾增勳／攝影

桃園鐵路地下化規畫平鎮南端引道出土案引發地方爭議，交通部鐵道局昨天提出改道新光路二段道路及台66延平路平交道改善方案，遭立委呂玉玲多位民代 「打臉」不可行，一致要求台鐵地下化平鎮南移出土「一定要過台66」，呂玉玲今天上午表示，請交通部研議該地下化南移至埔心路橋以北50公尺處出土，預定兩周後邀請市長張善政會勘決定。

桃園鐵路地下化平鎮段南端火車出土位置，交通部規畫南端出土在平鎮區新光路二段8巷平交道附近，引發地方抗議，地方擔憂南端出土封屆該平交道，會造成鄰近中豐、延平路更塞，影響周邊10多里通行，市議員舒翠玲和民眾陳情「地下化出土位置南移1.2公里」，去年11月間前行政院長蘇貞昌主持地下平鎮站動土，呂玉玲當場請命台鐵地下出土南移過台66線，桃園市府允諾協助推動台鐵地下化出土南移。

舒翠玲表示，現在台66線每天塞車，台鐵地下化平鎮段一定要再延伸南移過台66，否則工程一旦做下去就萬劫不復！經與交通部討論後，請鐵道局就桃園台鐵地下化往南延伸1.2公里過台66線後再出土案，交通部次長、鐵道局長擇日到台66及新光路二段8巷平交道實地會勘。市議員陳韋曄亦說，新光路平交道封閉，往來居民交通受阻，讓中豐路、延平路及台66平面道交通更壅塞。

交通部鐵道局表示，台鐵地下化平鎮段南端引道，因新光路平交道與永久引道高程衝突，因應地下化通車後封閉新光路平交道改道，銜接南北交通，初步評估利用既有新光路二段8巷改道台66橋下騰空路廊及利用既有新光路二段9巷至地下化隧道頂上方新闢道路改道，並就台66線橋下延平路平交道改善工程。該方案卻遭立委、議員及市政府認為不可行。

呂玉玲表示，鐵道局提出替代方案，擬使用道路過於狹窄、或更加造成66壅塞，當場被認定不可行，最後決議該地下化平鎮南端出土位置一定要過66線，才能解決平鎮及台66壅塞現象，地方希望南移過台66後至埔心路橋以北50公尺附近出土為佳，請交通部規畫評估出土地點、經費與工法，預定兩周後邀請張善政會勘定案。

桃園鐵路地下化平鎮南端火車出土位置，封閉新光路二段8巷平交道惹議，民代和地方陳情要求南移過台66線。記者曾增勳／攝影
桃園鐵路地下化平鎮南端火車出土位置，封閉新光路二段8巷平交道惹議，民代和地方陳情要求南移過台66線。記者曾增勳／攝影
桃園鐵路地下化平鎮南端火車出土位置，封閉新光路二段8巷平交道惹議，民代和地方陳情要求南移過台66線。記者曾增勳／攝影
桃園鐵路地下化平鎮南端火車出土位置，封閉新光路二段8巷平交道惹議，民代和地方陳情要求南移過台66線。記者曾增勳／攝影
桃園鐵路地下化平鎮南端火車出土位置，封閉新光路二段8巷平交道惹議，民代和地方陳情要求南移過台66線。記者曾增勳／攝影
桃園鐵路地下化平鎮南端火車出土位置，封閉新光路二段8巷平交道惹議，民代和地方陳情要求南移過台66線。記者曾增勳／攝影

交通部 台鐵 鐵道

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