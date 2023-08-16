快訊

「冷氣報修等到哭」9成人第一步就錯了！內行曝一管道：師傅很快就來

美對中外交融冰？從3國峰會看出軍事準備未停下腳步

中興高中賣校地建豪宅 私校將成建商獵地目標？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

加油站出口動線鄰台1線安全堪憂 苗縣府今現勘禁變更動線

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
通霄鎮苗128與苗31線路口新建一家加油站，即將完工開幕，地方居民憂心加油站變更出口動線，將形成交通瓶頸並影響交通安全，今天上午相關單位現場會勘，決議要求業者依圖施工不得變更出口動線。記者吳傑沐／攝影
通霄鎮苗128與苗31線路口新建一家加油站，即將完工開幕，地方居民憂心加油站變更出口動線，將形成交通瓶頸並影響交通安全，今天上午相關單位現場會勘，決議要求業者依圖施工不得變更出口動線。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣通霄鎮苗128與苗31線路口新建一家加油站，即將完工驗收開幕，因該路口緊鄰台1線路口，又是銜接國3幹道，平日車流多，地方居民憂心加油站變更出口動線，將形成交通瓶頸並影響交通安全，今天上午相關單位現場會勘，決議要求業者依圖施工不得變更出口動線。

據了解，該家加油站申請設置期間，因交通動線問題就飽受地方質疑並反對設置，不過最後業者還是闖關成功，即將完工，但民眾還是發現加油站出口動線，疑變更與當初設地不符，要求主管機關到場會勘釐清。

鎮民代表吳嘉星說，原本就要求業者站區從苗128線進入車輛的出口動線，應該也要從苗128線出來，不能將出口設計從苗31線出來，豈料近來發現業者疑似變更設計，仍是將出口動線規畫在苗31線上，因此要求恢復原設計。

現場會勘初步結論，業者同意出口動線改回從苗128線出來，但路口號誌及設備箱將配合遷移。吳嘉星強調，苗31線是內湖金金社區及福源、福龍里居民進出主要道路，原本在苗128這地方就是交通瓶頸路口，未來加油站正式營業後，號誌如何調控來紓解車流，將是一大考驗，若有車輛違規從苗31線出來，交通安全也更無保障。

加油站 國道

延伸閱讀

防堵港口及岸際地區污染事件 苗縣府辦理緊急應變演練

不熟車況油箱還沒油！瑪莎拉蒂落難卡路中　嘉義警助推200公尺加油

中油調整加油站營運費 明日起汽油調漲0.6元、柴油調漲0.5元！

影／「加油須熄火」 淡水男竟暴怒拳毆加油站員工還持刀恐嚇

相關新聞

桃園豪雨狂炸！多處路段慘成水樂園 大園涵洞淹水達1米

中央氣象局針對桃園市發布豪雨特報，各地陸續出現強烈雨勢，同時水利署公告桃園觀音區、大園區、龜山區及蘆竹區皆列淹水警戒。有...

海報涉抄襲挨批「丟臉丟到國外」 桃市府要向廠商求償

桃園市社會局桃寶館開幕活動的視覺設計圖近日遭網友質疑，疑似抄襲外國設計師Jessica Nielsen的作品，綠營市議員...

竹市垃圾費隨水徵收費率20年未調1度3.7元 審計室籲市府檢討

新竹市人口成長，垃圾產生量也逐年提高。審計室最新決算審核報告提到，新竹市廢棄物產生量去年增至20萬公噸，但廢棄物清除處理...

加油站出口動線鄰台1線安全堪憂 苗縣府今現勘禁變更動線

苗栗縣通霄鎮苗128與苗31線路口新建一家加油站，即將完工驗收開幕，因該路口緊鄰台1線路口，又是銜接國3幹道，平日車流多...

白線、沒有路邊線停車被開罰 苗栗市文峰街周邊哀哀叫

苗栗市文峰街及周邊幾條巷道，因中間分向雙黃實線，路邊紅線、黃線、白線，甚至沒有路邊線，停車都屬於違規，最近一個多月，警方...

男獨居偏鄉漏水鐵皮屋 新竹市愛德會幫他新建溫暖的家

新竹縣尖石鄉65歲邱姓男子3年前因肺積水開刀又有高血壓、白內障，也因身體虛弱長期無業，獨自住在馬胎部落老舊鐵皮屋，常常下...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦