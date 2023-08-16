加油站出口動線鄰台1線安全堪憂 苗縣府今現勘禁變更動線

苗栗縣通霄鎮苗128與苗31線路口新建一家加油站，即將完工驗收開幕，因該路口緊鄰台1線路口，又是銜接國3幹道，平日車流多，地方居民憂心加油站變更出口動線，將形成交通瓶頸並影響交通安全，今天上午相關單位現場會勘，決議要求業者依圖施工不得變更出口動線。

據了解，該家加油站申請設置期間，因交通動線問題就飽受地方質疑並反對設置，不過最後業者還是闖關成功，即將完工，但民眾還是發現加油站出口動線，疑變更與當初設地不符，要求主管機關到場會勘釐清。

鎮民代表吳嘉星說，原本就要求業者站區從苗128線進入車輛的出口動線，應該也要從苗128線出來，不能將出口設計從苗31線出來，豈料近來發現業者疑似變更設計，仍是將出口動線規畫在苗31線上，因此要求恢復原設計。

現場會勘初步結論，業者同意出口動線改回從苗128線出來，但路口號誌及設備箱將配合遷移。吳嘉星強調，苗31線是內湖金金社區及福源、福龍里居民進出主要道路，原本在苗128這地方就是交通瓶頸路口，未來加油站正式營業後，號誌如何調控來紓解車流，將是一大考驗，若有車輛違規從苗31線出來，交通安全也更無保障。