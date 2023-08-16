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竹市垃圾費隨水徵收費率20年未調1度3.7元 審計室籲市府檢討

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市家戶垃圾由環保局清潔隊員負責清運。圖／竹市府提供
新竹市家戶垃圾由環保局清潔隊員負責清運。圖／竹市府提供

新竹市人口成長，垃圾產生量也逐年提高。審計室最新決算審核報告提到，新竹市廢棄物產生量去年增至20萬公噸，但廢棄物清除處理收入不增反減，扣除清除處理成本，去年由盈轉虧，收入扣除成本短絀2128萬元。報告並提及，新竹市隨水徵收的垃圾費1度3.7元逾20年未漲，籲市府檢討現行徵收費率妥適性。

市府環保局回應，因焚化廠使用逾20年「屆齡」設備妥善率不佳，導致一般廢棄物年處理量與代清除處理費收入逐年下降，今年第4季將展開焚化廠升級整備第一期統包工程，統包工程完工後，將研議調整一般廢棄物清除處理費率可行性。

審計室審核新竹市廢棄物清除處理情形，發現一般廢棄物產生量，由2018年的19萬3077公噸至2022年增至20萬5222公噸，增幅6.29%，平均每人每日一般廢棄物產生量，從2018年度1.19公斤，至2022年微幅成長至1.24公斤。

審計室進一步檢視新竹市2020年至2022年徵收廢棄物清除處理收入（含一般廢棄物及一般事業廢棄物），由8億240萬餘元逐年減至6億8973萬餘元，清除處理成本由7億4714萬餘元小幅減少至7億1101萬餘元；收支相抵結果，2020年賸餘5526萬餘元逐年減少，到了2022年短絀2128萬餘元。

審計室指出，廢棄物清除收支短絀，主要是新竹市的垃圾焚化廠設備老舊，非預期停爐及歲修時間逐漸增加，且焚化廠升級整備計畫經費10億餘元，但並未納入清除處理成本，顯見廢棄物清除處理收入未能充分反映成本。

不僅如此，審計室也點出地方政府一般廢棄物清除處理費隨水費徵收，20多年前參考中央公告費率每度3.7元迄今，但消費者物價指數漲幅已達25.67%，部分縣市如宜蘭縣、新竹縣、屏東縣及台東縣基於通貨膨脹及使用者付費原則，已將一般廢棄物清除處理費率調整為每度4元或4.1元，新竹市未曾調整費率。

市府環保局說明，新竹市垃圾焚化廠2001年2月啟爐運轉迄今超過20年，部分設備或設施老舊、效能衰減，市府正在辦理焚化廠升級整備計畫，待工程完工後會評估是否調整清除處理費費率，環保局也會持續推動垃圾源頭減量及資源回收工作。

廢棄物 新竹

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