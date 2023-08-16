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海報涉抄襲挨批「丟臉丟到國外」 桃市府要向廠商求償

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市社會局桃寶館開幕活動的視覺設計圖近日遭網友質疑，疑似抄襲外國設計師Jessica Nielsen的作品。圖／市議員黃瓊慧提供
桃園市社會局桃寶館開幕活動的視覺設計圖近日遭網友質疑，疑似抄襲外國設計師Jessica Nielsen的作品。圖／市議員黃瓊慧提供

桃園市社會局桃寶館開幕活動的視覺設計圖近日遭網友質疑，疑似抄襲外國設計師Jessica Nielsen的作品，綠營市議員更批評「丟臉丟到國外」。市府社會局今早表示，開幕活動為桃寶館營運協會委由公關公司辦理，委任的蘇姓設計師涉及抄襲，已造成市府形象嚴重受損，將依照契約咎責求償，呼籲所有參與設計的團隊不要以身試法。

有網友近期在臉書「靠北設計師」發文表示，看到桃園桃寶館開幕活動視覺設計圖，比對Pinterest上找到的圖片發現相似度非常高，再查看同一位設計師的其他作品，也找到與其他藝術家高度相似的部分，質疑「大家覺得這樣算抄襲嗎？」引發網路熱議。

市議員黃瓊慧後續進一步與外國設計師Jessica Nielsen確認，她表示對方回應「沒有任何在台灣的合作案」、「未經許可使用我的作品真是令人難過」，這樣的結果讓她直呼「連寫訊息去確認的我都同感丟臉」，痛批這位抄襲別人作品的設計師應停止剽竊，市府各局處未來在跟設計者的合作上面也應謹慎以對，避免像這樣丟臉丟到國外的情況再發生。

社會局今早回應，桃寶館開幕活動為桃寶館營運協會委由公關公司辦理，對於該公關公司委任的蘇姓設計師涉及抄襲，已造成市府形象嚴重受損，營運協會將依照契約，追究廠商違約使用未經授權的責任。

社會局強調，非常歡迎民間設計人才參與公部門的相關專案，過程中也充分尊重各種創作發想，但發生此類抄襲事件，非常令人遺憾；社會局將依據合約咎責求償，也呼籲所有參與設計的團隊不要以身試法，未來不排除訂定更加嚴格合約條件以保護智慧財產。

桃園市社會局桃寶館開幕活動的視覺設計圖近日遭網友質疑，疑似抄襲外國設計師Jessica Nielsen的作品。圖／市議員黃瓊慧提供
桃園市社會局桃寶館開幕活動的視覺設計圖近日遭網友質疑，疑似抄襲外國設計師Jessica Nielsen的作品。圖／市議員黃瓊慧提供

抄襲 桃園 黃瓊慧 議員

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