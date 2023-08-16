男獨居偏鄉漏水鐵皮屋 新竹市愛德會幫他新建溫暖的家

新竹縣尖石鄉65歲邱姓男子3年前因肺積水開刀又有高血壓、白內障，也因身體虛弱長期無業，獨自住在馬胎部落老舊鐵皮屋，常常下雨家裡就漏水，居住環境惡劣。新竹市愛德會獲義興村長李衛國通報後，立即為邱男打造全新鐵皮屋舍，新屋內設有一房一廳及衛浴，大幅提升居住品質。

李衛國指出，邱男居住環境惡劣，鐵皮屋高齡30年殘破不堪，感謝新竹市愛德會捐贈愛心小屋，這也是馬胎部落第2間由新竹市愛德會捐助的愛心小屋，為偏鄉弱勢家庭提供適宜環境及遮風擋雨的處所，至於興建計畫預計15個工作天完成。

愛心小屋的發起人、新竹市愛德會長甘淑榕也說，愛德會努力不僅是為了提供基本偏鄉弱勢的庇護，更希望能為他們打造一個真正的家。每一個弱勢都值得被尊重和愛護，愛德會將持續努力，為更多偏鄉弱勢創造更好的生活條件。

甘淑榕說，愛心小屋的志工們，也積極參與新屋建設和佈置，這次新屋建設不僅是馬胎愛心小屋的重要里程碑，更是部落的另一個典範，相信愛心小屋將繼續為個案帶來希望和溫暖，同時也期待愛的力量能夠繼續傳遞，讓更多偏鄉弱勢能夠享受到幸福的生活。