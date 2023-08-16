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無管委會、消防安檢不合格 苗市源林大廈列管 啟動輔導

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗縣府清查，苗栗市源林大廈是唯一全縣被列有消防安全之虞的公寓大廈，縣府將啟動輔導成立管委會。記者范榮達／攝影
苗縣府清查，苗栗市源林大廈是唯一全縣被列有消防安全之虞的公寓大廈，縣府將啟動輔導成立管委會。記者范榮達／攝影

公寓大廈管理條例新制今年6月上路，苗栗縣政府清查發現，苗栗市源林大廈未成立管理委員會，且未申報消防安全設備檢修，因此列為全縣唯一有消防安全之虞公寓大廈，縣府將啟動輔導成立管委會

苗栗縣核備在案公寓大廈委員會1530家，其中11樓以上100家，縣府工商發展處簽會消防局比對檢查不合格名單，結果源林大廈符合未成立管委會、消防安檢不合格，符合11樓以上的危險之虞認定要件。

源林大廈屬住商混合社區，兩棟樓約60戶，部分住戶說，因住戶「皮皮」，對成立管委會意願缺缺，但消防設備設施都會請廠商維護檢修，公安不致有大問題，如政府強制成立管委會，住戶應該比較會有共識。

工商發展處指出，公寓大廈管理條例新制清查列管源林大廈，還有2021年10月高雄市城中城大樓大火專案，列管金玉滿堂、北苗商業大樓、財星大樓及金天地未成立管委會，縣府都將介入輔導。

縣府將啟動輔導源林大廈，持續現場勘查消防安全設備檢修項目，建立列管公寓大廈及區分所有權人清冊，並委託專業團隊輔導公寓大廈成立管理組織；另限期成立管理委員會或推選管理負責人，並辦理報備，以利進行共用部分修繕、管理與維護、公共安全檢查、消防安全設備檢修等工作。

公寓 管委會 苗栗縣

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