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汙染鳳山溪禍首 廠房違建拆除

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨／新竹報導
艾斯巴達在廠區違建堆放有毒事業廢液汙染鳳山溪，竹縣府昨天強制拆除。圖／歐陽霆提供
艾斯巴達在廠區違建堆放有毒事業廢液汙染鳳山溪，竹縣府昨天強制拆除。圖／歐陽霆提供

傾倒有毒事業廢棄溶液被指造成新竹縣鳳山溪嚴重汙染和生態浩劫的元凶艾斯巴達公司，因廠房涉及違建，昨遭竹縣府強制拆除，現場堆置的18桶廢液也運離另行儲放；縣府強調，廢液處理費用也會向業者求償。

艾斯巴達造成鳳山溪汙染，竹縣府也發現廠內存在違建，工務處1日下令限期劉姓地主自行拆除，劉未在7天內自拆，縣府昨天調來怪手，由新竹地檢署檢察官許大偉帶隊刨除違建的鐵皮廠房，不少居民及民代聞訊前往緊盯作業，拆除行動不到一天就完成。

工務處表示，上月現勘時發現廠房建物有違建，廠房面積與使用執照不符，業者增建1500平方公尺違建面積，原本合法廠房面積才3300平方公尺，包含廠區前、後及右方都有鐵皮違建，昨均已破壞，後續廢棄物清運工作也由地主自行負責。

環保局代理局長蕭宏杰表示，拆除前廠內還擺放18桶貝克桶裝的事業廢棄溶液，昨上午先派吊車將溶液運往委外專業處理廠水美公司處置，廢溶液處理費用也會向艾斯巴達求償；縣府除廢止艾斯巴達工廠登記證，重罰960多萬元，持續與中央聯手清除河床汙泥，將還給縣民乾淨環境及飲用水安全。

違建 新竹 廢棄物

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