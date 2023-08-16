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溪洲低碳轉運站 為水利工程暫緩

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
桃園大溪溪洲轉運站遲未運轉，遭審計處要求改善。圖／桃市觀旅局提供
桃園大溪溪洲轉運站遲未運轉，遭審計處要求改善。圖／桃市觀旅局提供

為平衡石門水庫園區環境保護與交通運輸壓力，桃市府建置溪洲旅遊服務中心暨低碳轉運站，不過桃園市審計處指出，轉運站自2019年8月驗收合格日至去年12月，歷時3年多仍未運轉提供電動遊園車服務；市府觀旅局昨表示，北水局今年在園區執行2項水利工程計畫，投資廠商評估影響太大會降低遊客數，因此變更合約解除部分工項，並暫緩執行相關轉運服務。

市府為推動低碳旅遊概念，將石門水庫因清淤排沙需求設置溪洲沉澱池，活化為溪洲旅遊服務區，並斥資上億興建遊客服務中心及低碳轉運站2棟建築，2019年興建完成，前年招標給OT廠商，去年10月與周邊露營區等設施盛大開幕。

不過審計處發現，歷時3年多轉運站仍未作轉運用途提供電動遊園車服務，致平衡石門水庫園區環境保護與交通運輸壓力目的尚未實現。

觀旅局回應，因北水資源局未來要施作水庫至新竹聯通管及後池右岸小型水力發電計畫，期程及影響範圍不確定，因此投資廠商認為遊客會減少，雙方修改合約並暫緩執行相關轉運服務。

議員陳治文表示，要做重大工程，投資廠商肯定會卻步，遲遲沒低碳公車，自然遊客也會降低，當初當地殷切期盼能在遊客中心販售當地特產帶動觀光商機也都落空。

議員李柏坊也說，投資廠商擔心無法如預期有那麼多遊客，更改合約不能究責於廠商。不過石門水庫幅員大，應思考如何提升整體觀光品質並讓遊客願意入園。

觀旅局說，雖暫緩低碳公車，但推動低碳旅遊政策不因此停滯，如服務區300格停車空間正施作太陽光電棚架，也會持續推動水庫觀光發展。

石門水庫 議員 公車

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