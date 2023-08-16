桃園清代鐵道 民團再喊指定文資

桃園捷運綠線G07車站工程在台鐵桃園車站地下挖到清代鐵路遺址，市府捷工局以移置展示處理，文化局昨遺址列冊追蹤審議會前，文史團體再度呼籲列為法定文資免遭破壞；審議結果暫不公布，捷工局則強調，出土遺物未來將再移回車站展示，現地保存並非唯一解答。

桃捷綠線前年7月進行G07站工程時，因發現清代鐵道遺構和日據時期鐵路基座一度停工。市府討論出土遺構保存方式，文化資產審議委員會去年6月29日同意，捷工局可採3D數位掃描、翻模及提取等方式保存， G07工程隨即於8月復工。

文化局昨舉行「桃園舊火車站及鐵道遺構列冊考古遺址」列冊追蹤審議會，「搶救清代鐵道遺址小組」趕在會前到市府廣場陳情，台大人類學系教授江芝華也出面聲援。成員林岳德、藍博瀚、王韻茿表示，桃園舊火車站及鐵道遺構去年6月29日列為「列冊追蹤遺址」，依法應在1年內完成考古遺址價值內涵調查評估，市府卻未積極作為，去年8月還直接灌漿施工。

3人表示，考古遺址列冊追蹤範圍共3萬7957平方公尺，除涵蓋G07站工區，左右兩側還各有400公尺長的清代鐵路遺址和日據時期興建的車站站體，須成為「指定遺址」才能獲文化資產保存法最高等級保障，若解除列冊追蹤，開發單位和工程單位又限縮搶救發掘工期，恐重蹈破壞遺址覆轍。

鐵路地下化後桃園車站範圍長近600公尺，寬近40公尺，捷工局強調，除非改線，文化遺構難以原址保留；若改線，桃鐵地下化工程至少再延宕10年，並須沿線拆除數百甚至上千民房，將引發迫遷衝突。

「現地保存並非唯一解答。」捷工局說，國內外都有先清理發掘、再將遺址移置展示的案例，未來將邀考古學者、歷史建築專家、民間團體代表及相關建築師成立車站設計諮詢委員會，廣納意見，考古出土遺物也將再移回G07站展示，出土遺物會進行完整及全面性紀錄，讓大眾瞭解歷史脈絡。

文化局表示，文資審議結果暫時不會公布，會議紀錄將上報市長，預估3周後公開結果。