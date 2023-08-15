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汙染鳳山溪業者艾斯巴達不願拆違建 縣府強制破壞

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
艾斯巴達廠房被發現違建，縣府今天出動怪手強制拆除破壞展現公權力。記者巫鴻瑋／攝影
艾斯巴達廠房被發現違建，縣府今天出動怪手強制拆除破壞展現公權力。記者巫鴻瑋／攝影

被指造成新竹縣鳳山溪嚴重汙染的艾斯巴達公司，因廠房涉及違建，地主又對拆除命令置之不理，今天縣府出動怪手強制破壞，將廠房牆面及屋頂打出好幾個洞，就是要讓廠房不堪使用，事後現場鐵皮四散，讓居民大讚工務處執行力，工務處也要求後續地主需自行清除建築廢棄物

今天上午拆除行動開始時，因地主阻擋民代及居民進入監督，讓民眾氣炸，紛紛要求縣府務必強制執行，不能縱容廠方的違法行為。新竹地檢署檢察官許大偉帶隊刨除鐵皮廠房，不少居民及民代也聞訊而來緊盯作業，不到一天就完成拆除破壞。

新竹縣府工務處表示，該廠區在1987年申請合法廠房作為製鞋廠，但後續廠房卻增建1500平方公尺違建面積，比原本合法廠房面積3300公尺增加近一半，包含廠區前、後及右方都有鐵皮搭建的違建。

工務處在8月1日發出通知要求地主7天內自行拆除，但地主都無動作，直到今天才正式由公權力強制將違法增建建物結構破壞。縣府工務處副處長陳盈州表示，拆除行動已完成，後續建物廢棄物清運工作需由地主自行負責。

環保局代理局長蕭宏杰表示，因拆除前廠內還擺放18桶貝克桶裝的事業廢棄溶液，上午先派吊車將廠內溶液運往委外專業處理廠水美公司處置，隨後由怪手進入破壞違建廠房，之後廢溶液處理費用也會向艾斯巴達求償。

違建 新竹 廢棄物

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