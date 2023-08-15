保護動物安全 苗栗縣巡山搜查獸鋏、山豬吊

為降低獸鋏或山豬吊傷害犬貓等動物案件發生率，苗栗縣動物保護防疫所展開巡山搜查，今年迄今接獲9起通報案件，尋獲1組獸鋏，將持續巡山清除、稽查五金行並加強宣導。

苗栗縣動防所今天透過新聞稿表示，遊蕩犬貓誤觸陷阱，被獸鋏或山豬吊夾斷腿、跛腳的事件時有所聞，為有效杜絕此類違法行為，不定時安排巡山搜查行動，今年1月至今已接獲通報案件9件，並尋獲1組獸鋏加以清除。

動防所指出，巡查人員巡山需穿著全身裝備、雨鞋、手套，跋涉山區崎嶇泥濘小徑，用長棍細心搜索可能隱蔽在雜草叢中的獸鋏或山豬吊，為確保山區不再存在危險陷阱，每次巡山任務耗時動輒3至4小時，但偶爾仍會查獲。

苗栗動防所說，除了不定時巡山搜查，也持續針對五金行進行稽查，並在可能設置獸鋏山豬吊的山區懸掛宣導布條，同時加強校園宣導等工作，盼能有效降低獸鋏或山豬吊傷害犬貓等動物案件發生率。

動防所提醒，民眾在防範野生動物損害農林作物時，可使用不具殺傷力的捕捉或驅趕方式，或尋求相關單位協助，切勿違法使用獸鋏及山豬吊，違者依動物保護法第14條規定，若經查證屬實，可處新台幣1萬5000元至7萬5000元罰鍰；若造成動物死亡或嚴重殘缺，更將被移送司法機關偵辦，最高可處2年以下有期徒刑併科200萬元以下罰金。