醫療水平難獲民眾信任? 苗栗縣府力推「健康嘉年華」

苗栗縣8月19日將在巨蛋體育館辦「苗栗健康嘉年華」，衛生局全體大動員結合各方資源推動「全齡護健康」，縣長鍾東錦上午與來賓進行啟動儀式，他感慨說，鄉親對縣內醫療資源和品質普遍不滿意，他已數度向衛福部爭取，希望使縣內醫療升級，政策、設備和品質能更貼近民意需求，據他長期觀察，罹患癌症二、三期的鄉親，幾乎鮮少留在苗栗接受治療，顯示醫療水平要贏得民眾信任仍有難度，但他也期盼鄉親扭轉觀念，除非必要應盡量就近就醫，以免飽受舟車勞頓之苦。

「苗栗健康嘉年華」活動除規畫醫療展示、闖關遊戲和運動科技VR體驗，還邀KIWI姐姐陪小朋友唱跳，並有青少年射擊、投籃大賽、媽咪摺衣服、爸爸包尿布、幼兒爬行等趣味競賽，縣長鍾東錦上午與來賓進行啟動儀式，並體驗射擊遊戲，他歡迎鄉親、親子當天踴躍參與，在歡樂中增進衛生保健知識。

「苗栗健康嘉年華」活動型態是縣內首度推出，除表演節目，場內共規畫10大區，包括政令宣導區、科技體驗區、廠商衛教區、互動區、衛教主軸闖關區及海報展示區、兒童遊戲區、青少年菸害防制大賽區、體驗課程區；其中體驗課程有手作芋泥球DIY、創意禪繞畫、105健口操，青少年菸害防制大賽安排射擊、投籃機大賽，相關節目有闖關及抽獎獎品多種。

鍾東錦在縣府大廳與縣內各大醫院院長、苗栗縣醫師公會、中醫師公會、物理治療師公會、雅聞七里香玫瑰森林等贊助單位代表，共同以「開箱」方式進行啟動儀式。