協勤民力 桃園加碼守望相助制服等裝備預算

桃園市長張善政今天上午前往觀音區，出席年度社區治安研習觀摩活動，和頒獎觀音區樹林社區守望相助隊。警察局長吳坤旭表示，今年守望相助編列1億1734 萬元，警察局6784萬元各區公所4950萬元，較去年增加350萬元；113至115年將逐年逐項採購守望相助隊制服、皮鞋的預算，經費總計9125萬元，提供隊員更新裝備，符合協勤民力執勤需求。

張善政指出，今年度的「社區治安研習觀摩活動」在觀音區樹林社區辦理，感謝觀音區樹林社區守望相助隊在分隊長姜天朝、樹林里里長黃文章盡心盡力，獲得內政部「112年全國治安標竿社區」，更5度獲內政部評選為「治安績優示範社區」、5度獲選為「全國標竿社區」的殊榮，可說是社區楷模、桃園之光，期盼藉由經驗分享，鼓勵各社區再接再厲，讓社區治安與安寧都能更上層樓。

張善政現場也表揚八德區陸光里、平鎮區南勢里、蘆竹區新興里等社區獲得內政部評鑑績優治安社區，以及平鎮區金星里、觀音區樹林社區獲得內政部全國標竿社區等獎項。今日包括立法委員黃世杰、市議員吳進昌、涂權吉都出席活動。