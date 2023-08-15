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防堵港口及岸際地區污染事件 苗縣府辦理緊急應變演練

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣政府今天上午在外埔漁港港區海域辦理「112年度中區河川及海洋污染事件緊急應變演練」，透過聯防機制在最短時間完成救難及污染清除工作。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府今天上午在外埔漁港港區海域辦理「112年度中區河川及海洋污染事件緊急應變演練」，透過聯防機制在最短時間完成救難及污染清除工作。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府為提升海洋污染及聯防應變執行能力、有效落實港口及岸際地區污染緊急應變任務，今天在外埔漁港港區海域辦理「112年度中區河川及海洋污染事件緊急應變演練」，參演人員動作確實，情境逼真，充分展現提升救災應變能量。

上午10點左右，縣長鍾東錦與議長機要秘書李文星、縣議員陳光軒、邱毓興、造橋鄉長徐連斌、後龍鎮機要秘書陳國忠、環保局長陳華盛、警察局長莊勝雄及消防局長匡夢麟等人均到場觀摩，現場演練動員17個相關單位、動員人力66人、動員船舶2艘、相關應變車輛7輛，展現海洋污染狀況發生時緊急應變能力。

此次模擬狀況為外埔漁港外海柴油貨輪因船隻失去動力無法控制，持續漂流直至不慎擦撞風機，船身進水傾斜，造成部分燃油洩漏影響港區及鄰近水體，演練整合中區聯防單位及公私部門、強化橫向、縱向應變聯繫，透過聯防機制在最短時間完成救難及污染清除工作。

鍾東錦表示，災害防救的工作包含平時的整備、訓練、教育宣導等，還有災難發生時的搶救及應變，可以說是全年無休的，為了縣民的安全，縣府會持續監督各相關單位做好防災救難的工作，各種演練未來會繼續辦下去。

鍾東錦 環保局長

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