快訊

學生好失望...今年大學分發入學沒出現「1現象」 老師：已恢復指考樣態

日職／王柏融時隔319天重登火腿一軍 隊友玉井大翔相見歡

新北情侶爭吵變砍人 女友胸口中刀噴血…乾兒子奪刀也遭劃傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台3線獅潭段大型重機惹民怨 苗栗鄉公所伸出「和解之手」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
台3線苗栗縣獅潭鄉路段是國內大型重機享受出遊馳騁的熱區。本報資料照片
台3線苗栗縣獅潭鄉路段是國內大型重機享受出遊馳騁的熱區。本報資料照片

台3線苗栗縣獅潭鄉路段是國內大型重機享受出遊馳騁的熱區，但多年來引發沿線居民抱怨重機飆車、噪音擾寧的怨言，成為地方「仇視」的公敵，最近獅潭鄉公所為化解重機與地方的仇怨，主動伸出「大和解」之手，8月26、27日一連兩天將在義民廟辦浪漫台3線「好朋友風格市集」，期盼鄉親與重機騎士交朋友並辦簽署活動，盼大家互信、互諒，促重機未來在獅潭配合規定行駛，為地方觀光帶來正面發展。

三灣、獅潭、大湖鄉境內的台3線路段道路寬敞、車流少，沿線風景優美且紅綠燈不多，加上道路蜿蜒，一向是大型重機騎士的「最愛」，但重機行經時排氣管轟隆隆的聲響，加上部分騎士超速飆車，多年來引發沿線居民強烈反彈，抱怨安全及生活品質受影響，往年並揚言要組「自衛隊」反制。

台3線近年發生的大型重機事故不斷，今年6到8月獅潭路段就接連發生3起大型重機死亡事故，造成3名騎士身亡，警方近一、二年在台3線獅潭規畫設置區間測速路段，沿線增設多支固定式測照桿， 縣府也決定補助鄉民增設隔音窗，盼化解地方民怨。

獅潭鄉長劉淑能指出，鄉內台3線路段大型重機往來頻繁，但騎士並非每個都是喜歡恣意違規，且大型重機也有路權，這次辦「好朋友風格市集」邀約重 騎士來同樂，大家做朋友，行經獅潭路段時遵守規定，不要超速飆車、造成噪音擾寧，也希望讓對方了解獅潭鄉親並非反對他們到來，大家是可以和平共處的，也希望藉由簽署活動，將鄉親心聲擴大傳達到各重機團體，建立起良性互動。

獅潭鄉26、27日周休假期推出的「好朋友風格市集」從上午10點到下午4點，活動安排包括交通接駁、新店老街及樟之細路導覽、體驗仙草染DIY、午餐仙草雞湯燉飯、致贈市集抵用券，簽署同意書並加碼致贈仙草冰淇淋，參加者可上 https://reurl.cc/DA5gyj報名。

獅潭鄉公所8月26、27日將在義民廟辦浪漫台3線「好朋友風格市集」，期盼鄉親與重機騎士交朋友並辦簽署活動。圖／獅潭鄉公所提供
獅潭鄉公所8月26、27日將在義民廟辦浪漫台3線「好朋友風格市集」，期盼鄉親與重機騎士交朋友並辦簽署活動。圖／獅潭鄉公所提供
獅潭鄉公所8月26、27日將在義民廟辦浪漫台3線「好朋友風格市集」，期盼鄉親與重機騎士交朋友並辦簽署活動。圖／獅潭鄉公所提供
獅潭鄉公所8月26、27日將在義民廟辦浪漫台3線「好朋友風格市集」，期盼鄉親與重機騎士交朋友並辦簽署活動。圖／獅潭鄉公所提供

重機 噪音

延伸閱讀

改裝重機噪音太大注意了！ 139縣道中寮往集集加強稽查

疑宣傳雜誌…南韓街頭驚見「比基尼妹群」坐重機趴趴走 清涼畫面掀網議

浪漫台3線再升級 苗栗鯉魚水庫路段擬提報金路獎

連3月發生大型重機死亡事故 台3線獅潭路段成事故熱點

相關新聞

農民氣炸！竹北灌溉水源翁厝圳成「抹茶河」 里長憂恐影響300公頃農地

新竹縣竹北市翁厝圳去年6月起陸續遭不肖業者傾倒切削廢油，今天上午麻園里長許榮生又接獲陳情，發現翁厝圳被染成「抹茶河」。許...

台3線獅潭段大型重機惹民怨 苗栗鄉公所伸出「和解之手」

台3線苗栗縣獅潭鄉路段是國內大型重機享受出遊馳騁的熱區，但多年來引發沿線居民抱怨重機飆車、噪音擾寧的怨言，成為地方「仇視...

公寓大廈管理新規上路 苗栗市源林大廈被列公安疑慮社區

公寓大廈管理條例新制今年6月上路，苗栗縣政府清查，其中苗栗市源林大廈未成立管理委員會，且因此沒有申報消防安全設備檢修，全...

注入新活力 竹市府公布新教育處長人事 陳木金教授接任

新竹市政府教育處前處長童鳳嬌本月初閃辭令許多人錯愕，市府今公布教育處長人事任命，由原朝陽科技大學師資培育中心主任陳木金教...

桃園鐵道遺址若原地保留 捷工局：恐延宕地下化10年

桃園火車站進行捷運施工時意外挖到清代鐵路，相關遺址是否能列為指定遺址，市府今下午將開會審議，文史團體一早到市府廣場陳情，...

新竹鳳山溪汙染禍首拆了 民代及居民現場緊盯拆除進度

因傾倒有毒事業廢棄溶液被指造成新竹縣鳳山溪嚴重汙染、生態浩劫的元凶，今天上午被展開拆除，新竹地檢署檢察官許大偉帶隊刨除鐵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦