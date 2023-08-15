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台3線獅潭段大型重機惹民怨 苗栗鄉公所伸出「和解之手」
台3線苗栗縣獅潭鄉路段是國內大型重機享受出遊馳騁的熱區，但多年來引發沿線居民抱怨重機飆車、噪音擾寧的怨言，成為地方「仇視」的公敵，最近獅潭鄉公所為化解重機與地方的仇怨，主動伸出「大和解」之手，8月26、27日一連兩天將在義民廟辦浪漫台3線「好朋友風格市集」，期盼鄉親與重機騎士交朋友並辦簽署活動，盼大家互信、互諒，促重機未來在獅潭配合規定行駛，為地方觀光帶來正面發展。
三灣、獅潭、大湖鄉境內的台3線路段道路寬敞、車流少，沿線風景優美且紅綠燈不多，加上道路蜿蜒，一向是大型重機騎士的「最愛」，但重機行經時排氣管轟隆隆的聲響，加上部分騎士超速飆車，多年來引發沿線居民強烈反彈，抱怨安全及生活品質受影響，往年並揚言要組「自衛隊」反制。
台3線近年發生的大型重機事故不斷，今年6到8月獅潭路段就接連發生3起大型重機死亡事故，造成3名騎士身亡，警方近一、二年在台3線獅潭規畫設置區間測速路段，沿線增設多支固定式測照桿， 縣府也決定補助鄉民增設隔音窗，盼化解地方民怨。
獅潭鄉長劉淑能指出，鄉內台3線路段大型重機往來頻繁，但騎士並非每個都是喜歡恣意違規，且大型重機也有路權，這次辦「好朋友風格市集」邀約重 騎士來同樂，大家做朋友，行經獅潭路段時遵守規定，不要超速飆車、造成噪音擾寧，也希望讓對方了解獅潭鄉親並非反對他們到來，大家是可以和平共處的，也希望藉由簽署活動，將鄉親心聲擴大傳達到各重機團體，建立起良性互動。
獅潭鄉26、27日周休假期推出的「好朋友風格市集」從上午10點到下午4點，活動安排包括交通接駁、新店老街及樟之細路導覽、體驗仙草染DIY、午餐仙草雞湯燉飯、致贈市集抵用券，簽署同意書並加碼致贈仙草冰淇淋，參加者可上 https://reurl.cc/DA5gyj報名。
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