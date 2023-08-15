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桃園公布303哺集乳室地圖 哺育小寶貝還可抽獎

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市衛生局舉辦母哺育母乳抽獎活動。圖／桃園市衛生局提供
桃園市衛生局舉辦母哺育母乳抽獎活動。圖／桃園市衛生局提供

桃園衛生局表示，每年8月第1周為國際母乳周，為響應支持母乳哺育，衛生局舉辦黃金彌月禮抽獎，8月1日至10月31日前只要住在接生醫療院所及產後護理機構，已接受母乳哺餵的小寶貝，都可以參加抽獎。另外，設籍桃園的市民前往衛生局臉書，參加「哺育母乳健康幸福－玩遊戲 抽好禮」活動，就有機會抽中價值500元的禮券，活動期間至112年10月31日。

衛生局指出，母乳是寶寶出生後最好的禮物，哺餵母乳能增加親子關係；母乳富含豐富的蛋白質、寡糖、益生菌、乳糖等可增加寶寶抗體，並降低寶寶腸胃道、呼吸道感染、中耳炎及兒童期糖尿病的機會。國際母乳哺育行動聯盟（WABA）將每年8月第1周訂為國際母乳周，2023年主題為「促成母乳哺育 為職場家長創造改變」，呼籲母乳哺育有伴侶、家人、職場與社會等各方共同努力及支持才得以延續。

衛生局表示，桃園是六都中生育率最高的城市，為營造友善哺育環境，共有303家哺（集）乳室開放民眾使用，為便利民眾查閱就近的哺育場所，建置健康地圖https://reurl.cc/51zM0G，民眾可於點擊健康地圖網址後，勾選哺（集）乳室選項，就可搜尋所在地附近哺（集）乳室。

桃園市政府提升婦女的生育意願、保障選擇權和幸福感，提供多項優質婦幼健康照護，如凍卵營養金補助、「產後憂鬱心理諮商計畫、健康幸福家庭補助計畫等相關訊息、合約醫療機構名單可至衛生局網站查詢（首頁或業務資訊>健康促進服務）取得最新資訊。

衛生局 母乳 桃園

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